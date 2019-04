Mrakova in Macarolova napredovali

Najboljša slovenska ekipa lanskega leta, Tina Mrak in Veronika Macarol, je po tretjem dnevu jadralne regate Princese Sofije v španski Palma de Mallorci v razredu 470 napredovala s šestega na peto mesto. V peti in šesti regati sta bili Slovenki tretji in 13. in imata 35 točk.

V vodstvu sta ostali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (18 točk). Druga je Britanka Hannah Mills (19), olimpijska zmagovalka iz Ria, ki pa sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre, tretji pa Kitajki Mengxi Wei in Haiyan Gao (30).

"Danes je znova prevladoval bolj šibek veter. V prvem in večjem delu druge regate nisva imeli prostega "pumpanja", kar pomeni, da je bilo manj kot osem vozlov. Sva izboljšali starte in startne položaje. Sva lahko kar optimistični. V prvi današnji regati sva odlično izkoristili start in bili tretji, v drugi pa sva sprejeli nekaj napačnih odločitev, predvsem pri vožnji v krmo in sva bili 13.," je povedala krmarka Mrakova.

Rezultati iz regate v regato zelo nihajo. "Veliko jadrnic je na kupu in malo vetra. Če se znajdeš v gneči, težko pridobivaš mesta. Start je zelo pomemben in če si na čistem vetru, lahko jadraš hitro," je to pojasnila flokistka Macarolova.

Slovenske barve zastopata v razredu laser radial še sestri Lin in Kim Pletikos, slednja je 65. (108), Lin pa je na 73. mestu (134) med 118 tekmovalkami.

Preberite še: