Predsednik IFSC: V Sloveniji ste malce zaspali, pojavili so se novi gostitelji

Kranjska tekma svetovnega pokala praznuje svojo 24. zaporedno izvedbo. Na sporedu je brez prekinitev od leta 1996. Upoštevajoč odgovore prvega moža mednarodne športno plezalne federacije pa bo letošnja tekma tudi zadnja.

Tekme so v športni dvorani Zlato polje v Kranju, ki je prvenstveno telovadnica oziroma šolska športna dvorana in ni namenjena športnim prireditvam. Sprejme največ 1500 obiskovalcev.

"Z večjo priljubljenostjo športa se je povečalo tudi zanimanje v novih državah"

Marco Scolaris (v sredini). Foto: Sportida "Res je. Ta dvorana je postala nekoliko premajhna. Kar pomeni, da se naš šport razvija in da potrebujemo večje dvorane in prizorišča. A to ni prvenstveni razlog, da v Kranju prihodnje leto mogoče ne bo tekme. Še vedno obstajajo možnosti in dopuščam možnost, da bi se zadeva tudi drugače zasukala," je še pojasnil Scolaris, ki si vsako leto vzame čas, da obišče Kranj v času tekmovanja, doslej le enkrat ni prišel v Slovenijo.

"Z večjo priljubljenostjo športa se je povečalo tudi zanimanje v novih državah, ki bi rade gostile tekmo svetovnega pokala in, moram povedati, prihajajo z zelo dobrimi ponudbami. Dokler smo imeli v izboru le nekaj kandidatov, je bilo zelo enostavno tekmo dodeliti Kranju, zaradi tradicije, prijateljstva, zdaj pa se je konkurenca nekoliko zaostrila in odpirajo se nove priložnosti," je dejal prvi mož mednarodne zveze.

"Mogoče ste v zadnjih nekaj letih malce zaspali"

"Slovenija mora predlagati nekaj večjega in boljšega. Upravičeno imate pričakovanja na olimpijskih igrah. Imate fantastično ekipo, ki bi si zaslužilo svoj nacionalni trening center. Mogoče ste v zadnjih nekaj letih malce zaspali in morate biti nekoliko bolj pro-aktivni," je svetoval Scolaris.

"Po drugi strani, tudi če tekme drugo leto ne bo v Sloveniji, ne jemljite tega preveč tragično. Svet se jutri ne bo končal, tudi ne leta 2020. Mislim, da morate predstaviti projekt, ponuditi možnost, da lahko gostite še boljšo tekmo. Sem optimističen," je še dejal.

Med razlogi svojega obiska v Sloveniji je omenil tudi, da se želi sestati s slovenskimi oblastmi, ministrstvom za šport, olimpijskim komitejem, s katerimi bi se rad pogovoril o prihodnosti tekme v Kranju oziroma v Slovenji.

"Je seveda velik šok, ko po 24 letih Kranja ni več na koledarju. In bo nekoliko čudno, če naslednje leto ne boste imeli tekme v Sloveniji, tudi v primeru, da boste osvojili olimpijsko kolajno. Ampak po letu 2020, bo leto 2021. Odpirajo se tudi možnosti, da bi pri vas priredili svetovno vojaško prvenstvo," je še omenil.

Brez tekme tudi v Arcu

"Imate tradicijo, zgodovino, ste uspešni, imate dobro tekmo, o tem nihče ne dvomi, niste pa zaznali, da so prišli tudi drugi, boljši, kar je lahko izziv za vas, da skušate priti na višjo raven," je še dejal.

"Če vam je kaj v tolažbo, tudi mi v Italiji, ki je tako kot vi med ustanovnimi nacijami športnega plezanja, v prihodnje na tradicionalnem prizorišču v Arcu ne bomo imeli tekme," je sklenil italijanski sogovornik.

Kranj sodi med prizorišča z najdaljšo neprekinjeno tradicijo prirejanja tekem svetovnega pokala. V karavani sodi med bolj priljubljene tekme, kamor vsako leto radi pridejo najboljši na svetu. To potrjuje tudi iz leta v leto več prijavljenih.

Za zdaj, kljub številnim obljubam iz državnih in občinskih krogov, v Sloveniji še ni nadomestne lokacije, kamor bi lahko preselili odpovedano kranjsko tekmo.

Matej Planko: Trenutno je v pripravi več projektov postavitve plezalnih centrov na različnih lokacijah po Sloveniji. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

"V planinski zvezi se že dlje časa zavedamo težav"

Prenova oziroma izgradnja novega centra je povezana s finančnimi vložki, ki jih Planinska zveza Slovenije seveda ne zmore sama, kljub temu, da se je z uvrstitvijo športa na olimpijske igre in uspehi Janje Garnbret na najvišji svetovni ravni in ostalih plezalcev povečala tudi marketinška vrednost športnega plezanja.

"V planinski zvezi se že dlje časa zavedamo težav, ki jih imamo z neustrezno infrastrukturo. Pristojno ministrstvo že opozarjamo na to problematiko, želimo si primeren razpis. Trenutno je v pripravi več projektov postavitve plezalnih centrov na različnih lokacijah po Sloveniji. Edina hitra rešitev za tekmo svetovnega pokala v Kranju je najem ali gradnja mobilne plezalne stene in organizacija dogodka na prostem, kot je že na nekaj drugih prizoriščih v tujini. Za izvedbo te ideje pa potrebujemo izdatna dodatna sredstva, saj se že zdaj proračun tekme približuje 100.000 evrom. To možnost bomo v naslednjih mesecih preučili in če se bo izšlo, bomo poslali tudi ponudbo za organizacijo tekme na IFSC," se je odzval Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije.

Kranjsko tekmo bi radi imeli organizatorji v ZDA, Rusiji, na Kitajskem, Japonskem

Kranjsko tekmo bi radi imeli organizatorji v ZDA, Rusiji, na Kitajskem, Japonskem, ki je lastnik tudi medijskih pravic v športnem plezanju. Tako se med možnimi kandidati za kranjsko tekmo omenja Inzai na Japonskem.

Za zdaj je na sporedu za leto 2020 pet gostiteljev tekem svetovnega pokala v težavnosti, in sicer Innsbruck v Avstriji, Villars v Švici, Chamonix in Briancon v Franciji in Xiamen na Kitajskem. Šesti gostitelj še ni določen.

Balvanski svetovni pokal v letu 2020 pa bo v Meiringenu (Švi), Wujiangu (Kit), Seulu (JKo), Münchnu (Nem), Salt Lake Cityju (ZDA) in Innsbrucku, ki bo imel dvojni balvansko-težavnostni spored.

