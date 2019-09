Razočaranje za Janjo, Lučka in Mia na domači tekmi v odličnem položaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši športni plezalci in plezalke na svetu so v Kranju že opravili s polfinalnimi boji tekme v težavnostnem plezanju. Slovenski izkupiček je le delno zadovoljiv. Med osmerico finalistk sta se uvrstili Lučka Rakovec (38+) in Mia Krampl (34+), medtem ko se je prvi favoritinji za zmago, trikratni svetovni prvakinji Janji Garnbret, nastop ponesrečil. Višina 27+ je zadostovala zgolj za zanjo skromno 13. mesto, kar je bilo premalo za preboj med najboljšo osmerico. Moški finale bo minil brez slovenskih predstavnikov.