Velik udarec za slovensko plezanje? Prhodnost kranjske tekme je ogrožena.

Domači športni plezalci visoko motivirani pričakujejo svetovni pokal v težavnosti v Kranju. V ospredju domače ekipe sta svetovni prvakinja in podprvakinja Janja Garnbret in Mia Krampl. Če motivacija in uspehi slovenskih plezalcev niso vprašljivi, pa je negotova prihodnost kranjske tekme, ki še ni vključena na tekmovalni spored za leto 2020.

Kranjska tekma svetovnega pokala bo v soboto in nedeljo praznovala svojo 24. zaporedno izvedbo. Upoštevajoč odgovore vodje tega tekmovanja Toma Česna pa bi lahko bila letošnja tekma tudi zadnja.

Kar je seveda velika ironija, saj je za slovenskim športnim plezanjem zgodovinsko leto. Najlepšo zgodbo je spisala serijska zmagovalka Janja Garnbret, ki je avgusta v deželi vzhajajočega sonca kot prva na svetu osvojila tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah na enem svetovnem prvenstvu.

Uvrstitev športnega plezanja na spored poletnih olimpijskih iger je prinesla večjo prepoznavnost športa, hkrati pa tudi nova tehnična merila, zaradi katerih umetna stena v športni dvorani Zlato polje ne ustreza več standardom Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC).

Konec kontinuitete v olimpijskem letu?

Lahko se zgodi, da bo v olimpijskem letu, na katerem Slovenija pričakuje vsaj eno kolajno v športnem plezanju, prekinjena kontinuiteta prirejanj tekmovanj za svetovni pokal v športnem plezanju v Sloveniji.

Na provizoričnem tekmovalnem sporedu za leto 2020 je pet prizorišč tekem svetovnega pokala v težavnosti od načrtovanih šestih.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Nismo dobili potrditve. V IFSC pravijo, da bi radi tekme svetovnega pokala spravili na višjo raven. Z razvojem športa je stena v Kranju po kvadraturi postala premajhna, kar pomeni, da ne moremo istočasno izpeljati kvalifikacij na štirih smereh, kar je ena od zahtev mednarodne zveze," je na današnji novinarski konferenci v prostorih generalnega sponzorja reprezentance v Ljubljani dejal prvi mož kranjskih organizatorjev Česen.

Prvič v Kranju se bo zgodilo, da polfinale ne bo v soboto zvečer, ampak v nedeljo zgodaj dopoldne, pred finalom, ki se bo začel ob 17.30.

Odločilni bodo naslednji meseci

Kranj sodi med prizorišča z najdaljšo neprekinjeno tradicijo prirejanja tekem svetovnega pokala. V karavani sodi med bolj priljubljene tekme, kamor vsako leto radi pridejo najboljši na svetu. To potrjuje tudi iz leto v leto več prijavljenih.

Letošnja udeležba bo znova rekordna. V kvalifikacijah bo nastopilo 58 žensk, 74 moških iz 24 držav, ki, z izjemo srečnežev, ki so olimpijsko kvoto že izpolnili, med njimi je tudi Garnbretova, lovijo dosežke za uvrstitev na dodatne olimpijske kvalifikacije, ki bodo konec novembra v Toulousu.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Naslednji meseci bodo odločilni za Kranj," napoveduje Česen, ki bo s predsednikom mednarodne zveze Marcom Scolarisom šel na večerjo ter skušal v osebnem pogovoru ugotoviti, kakšne so možnosti.

Za zdaj, kljub številnim obljubam iz državnih in občinskih krogov, v Sloveniji še ni nadomestne lokacije, kamor bi lahko preselili odpovedano kranjsko tekmo.

"Se pa organizatorji ravno ne tepemo za to, da prirejamo tekme, saj od tega nimamo nič in smo veselili, če imamo na koncu finančno ničlo. Zato je glede vsega še veliko nejasnosti," je še dejal Česen.

Obeta se leto, ki bo še bolj uspešno kot prejšnja

"Letošnje leto je bilo za slovensko plezanje še bolj uspešno kot prejšnja. Pri vsej tej statistiki pa v Kranju še nismo videli na prvih treh mestih naših tekmovalk. Zato, mogoče, punce se je malce treba 'pomatrat', fante pa nočem s tem obremenjevati, in bi lahko potem zaključili s tekmovanjem pri nas," se je še pošalil Česen, ki je slovenske športne plezalke postavil pred izziv trojnih stopničk na domači tekmi.

Selektor reprezentance Gorazd Hren je sprejel izziv: "Pričakujem, da bomo sledili trenutni evforiji v slovenskem športu, v nogometu, odbojki, kolesarstvu, in še mi dali vse od sebe ter bomo sledili rezultatom, ki smo jih nizali doslej, ter da bodo tudi mladi pokazali dobro plezanje."

Janja Garnbret se je spočila in je pred nadaljevanjem sezone optimistična. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Janja Garnbret se je spočila

Prva zvezdnica karavane Janja Garnbret je po SP na Japonskem imela krajši premor od treningov, med katerim se je spočila, si nabrala novih moči in si zagotovila motivacijo za preostanek sezone. Nazadnje se je preizkusila na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu ter za krmilom bolida formule 4 dokazala, da ni samo odlična na vertikalnih smereh. Preizkusila se je tudi za volanom Porsche Cayman S in KTM X-Bowa.

"Če ne bi plezala, bi dirkala," se dirkanja ni ustrašila Garnbretova, ki si močno želi nastopiti na domači tekmi.

"Sem motivirana, se veselim kranjske tekme in preostanka sezone. Grem uživati in dati vse od sebe, kranjska tekma je vseeno drugačna od ostalih," je dejala Garnbretova, ki "ima cilj" tudi v seštevku sezone svetovnega pokala v težavnosti, v katerem je trenutno na drugem mestu, do konca pa so še tri tekme.

Priložnost za lovljenje kvalifikacijskih mest za Toulouse

Za preostali del ekipe je kranjska tekma priložnost za lovljenje kvalifikacijskih mest za Toulouse, kjer bodo delili preostale olimpijske vozovnice za Tokio.

Domen Škofic je po svetovnem prvenstvu sklenil sezono in bo kranjsko tekmo izpustil. Prav tako Vita Lukan, ki si je na zadnjem treningu pri skoku strgala kolenske vezi in meniskus.

V slovenski posadki za Kranj so Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec, veteranka Mina Markovič, Tjaša Kalan, Lana Skušek in Lucija Tarkuš med ženskami ter Jernej Kruder, Anže Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar, Žiga Zajc in Andrej Polak med moškimi.