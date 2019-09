Janja in Mia med favoriti kranjskega spektakla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi slovenski kandidatki za stopničke na domači tekmi sta aktualni svetovna prvakinja in podprvakinja Janja Garnbret in Mia Krampl.

Kranj bo konec meseca prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Športne plezalke in plezalci se bodo na Zlatem polju prvič po svetovnem prvenstvu pomerili v svetovnem pokalu. Na Gorenjsko bodo prišli najboljši s svetovnega prvenstva na Japonskem v težavnosti, vključno s prvo zvezdnico karavane Janjo Garnbret.

Zaradi velikega števila več kot 180 prijavljenih tekmovalcev so domači gostitelji morali prilagoditi urnik tekmovanja, tako da bodo kvalifikacije v soboto, 28. septembra, polfinale in finale pa v nedeljo, 29. septembra.

Tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju že 24. zaporedoma gostuje v Kranju. Tekma bo priložnost za vse navijače, da zadnji septembrski konec tedna v živo glasno podprejo domače junakinje in junake ter srečajo najboljše športne plezalce z vsega sveta.

Slovenska posadka bo številčna z Janjo Garnbret, Mio Krampl, Lučko Rakovec, Vito Lukan, Mino Markovič in Jernejem Kruderjem na čelu. Selektor Gorazd Hren je priložnost ponudil kar petnajsterici, sedmim tekmovalcem in osmim tekmovalkam.

V domači ekipi so še Anže Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar, Žiga Zajc in debitant Andrej Polak med moškimi ter Tjaša Kalan, Lana Skušek in kranjska debitantka Lucija Tarkuš med ženskami.

V Planinski zvezi Slovenije pričakujejo, da bo dvorana razprodana, zato je treba pohiteti ter ne čakati zadnji dan z nakupom vstopnic.

Domen Škofic v Kranju ne bo tekmoval. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Škofica prvič po letu 2011 ne bo na kranjski tekmi

Kranjsko tekmo bo prvič po letu 2011 izpustil Domen Škofic, ki se je odločil po svetovnem prvenstvu vzeti nekoliko daljši premor od svetovnega pokala.

"Vzel sem si nekaj časa zase. Gre za mojo veliko željo, saj si želim baterije znova napolniti s plezanjem v skali," je za STA dejal Radovljičan, ki je trenutno v Španiji na naravnih plezališčih, v domovino pa se bo vrnil predvidoma v začetku oktobra.

"Za prihodnje leto bom še razmislil o tem, katerih tekem se bom udeležil. Že zdaj vem, da na olimpijske igre ne bom šel. Moj glavni cilj letošnje sezone je bil svetovno prvenstvo na Japonskem, kjer pa se mi ni uspelo kvalificirati na olimpijske igre," je dejal Škofic, ki je bil na SP deseti v težavnosti, v olimpijski kombinaciji pa se ni uspel prebiti med najboljših dvajset.

Od zadnje tekme svetovnega pokala sta minila dva meseca. Garnbretova, ki je v Kranju slavila leta 2017, lani je bila druga, je po treh julijskih tekmah svetovnega pokala v težavnosti najvišje uvrščena Slovenka na razpredelnici.

V ženskem seštevku svetovnega pokala v težavnosti vodi 15-letna Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki tudi pride v Kranj. Garnbretova je trenutno na drugem mestu. Korošica je na Japonskem kot prva na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslove svetovne prvakinje v treh disciplinah.

Prihod v Kranj so napovedali tudi aktualni svetovni prvak v težavnosti Čeh Adam Ondra, srebrni z Japonske Nemec Alex Megos in bronasti Avstrijec Jakob Schubert.

* Spored tekme svetovnega pokala Kranj 2019:



- Sobota, 28. september:

08.00 kvalifikacije moški

14.30 kvalifikacije ženske



- Nedelja, 29. september:

08.00 polfinale ženske/moški

16.45 predstavitev in ogled smeri

17.00 finale moški, nato ženske sledi podelitev medalj.