Tokio? Slovenski športni plezalci v dobrem položaju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športno plezanje v Sloveniji doživlja preporod. Slovencem zelo dobro kaže v kvalifikacijah za preostala tri mesta, ki so naši državi na voljo v športnem plezanju na poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu. Serijska svetovna prvakinja Janja Garnbret si je že zagotovila svojo premierno olimpijsko vozovnico.

Janja Garnbret si je po zelo uspešnem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Hachiojiju na Japonskem, na katerem je dosegla olimpijsko normo ter osvojila tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, vzela več kot zasluženi tekmovalni premor.

Za ostale člane slovenske reprezentance v športnem plezanju so nekoliko manj brezskrbni meseci, ki bodo ključni za dodelitev še preostalih olimpijskih vozovnic za Tokio.



Razdelili prvih 14 olimpijskih vozovnic

Jernej Kruder zaseda 16. mesto. Foto: Manca Ogrin Vsaka nacionalna reprezentanca ima na voljo zgolj štiri olimpijske kvote, dve ženski in dve moški. Za prva športno-plezalna kompleta olimpijskih medalj se bo v Tokiu merilo 20 plezalcev in 20 plezalk. Po tekmovanju v olimpijski kombinaciji na svetovnem prvenstvu na Japonskem so razdelili prvih 14 olimpijskih vozovnic.

Te so si prigarali: Japonec Tomoa Narasaki, Avstrijec Jakob Schubert, Kazahstanec Rišat Haibulin, Francoz Mikael Mawem, Nemec Alexander Megos, Italijan Ludovico Fossali in Kanadčan Sean McColl.

Med ženskami pa: Janja Garnbret, Japonka Akiyo Noguchi, Britanka Shauna Coxsey, Poljakinja Aleksandra Miroslaw, Švicarka Petra Klingler, Američanka Brooke Raboutou in Avstrijka Jessica Pilz.

O naslednjih 12 (6 + 6) vozovnicah za OI bodo odločale dodatne svetovne kvalifikacije v olimpijski kombinaciji v Toulousu konec novembra. Na ta turnir se bo seveda treba kvalificirati, dvajset udeležencev in dvajset udeleženk pa bodo določili na podlagi razvrstitve v seštevku svetovnega pokala v vseh treh disciplinah športnega plezanja.

V razvrstitvi kombinacije svetovnega pokala je Jernej Kruder na 16. mestu, Anže Peharc je 22., Domen Škofic 31. in Luka Potočar 45.

Na vrhu ženske razvrstitve je Janja Garnbret, ki že ima olimpijsko vozovnico v žepu. Zelo visoko na lestvici, na osmem in desetem mestu, sta aktualna svetovna podprvakinja v težavnosti Mia Krampl in Lučka Rakovec.

Vita Lukan, evropska balvanska podprvakinja, zaseda 23. mesto, Urška Repušič, ki je v Zakopanah osvojila naslov evropske prvakinje balvanskem plezanju, pa je na tej lestvici 48.

Hitrost je šibka točka Kramplove

Mia Krampl bo konec tedna nastopila v Nemčiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Športno-plezalna elita se bo tri tedne po svetovnem prvenstvu prvič sešla konec tedna v Stuttgartu, na mednarodnem tekmovanju v balvanskem plezanju Adidas-Rockstars, na katerem bodo nastopili le povabljenci.

Med izbrano elito je kar 11 Slovencev: Garnbretova, Julija Kruder, Jernej Kruder, Mia Krampl, Mina Markovič, Anže Peharc, Lučka Rakovec, Urška Repušič, Domen Škofic, Zan Sudar in Gregor Vezonik.

"To bo super trening za Toulouse, saj je postavitev balvanov na ravni svetovnega pokala," je prepričana Mia Krampl.

"Definitivno me čaka do Toulousa še veliko treninga. Manjka mi še veliko znanja v balvanih in hitrosti, ki je moja šibka točka," se je na olimpijske kvalifikacije še ozrla Kramplova, ki je v soboto v Logu pri Brezovici, ob odsotnosti Garnbretove, zmagala na balvanski tekmi slovenskega državnega prvenstva.

V Stuttgart gre tudi 22-letni Tržičan Peharc, novi državni balvanski prvak: "Toulouse vidim kot veliko priložnost za uvrstitev na OI, a me do tam čakajo še tri tekme svetovnega pokala v težavnosti."