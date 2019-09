Vezonik bo na evropskem prvenstvu največje orožje slovenskega plezanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zakopanah bo konec tedna evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju, na katerem bo prvi slovenski adut Ravenčan Gregor Vezonik. Po za slovensko športno plezanje najuspešnejšem svetovnem prvenstvu, ki je bilo na Japonskem, bo slovenska odprava na Poljskem številčno skromna. Ob Vezoniku so v kadru le še Vita Lukan, Urška Repušič in Matic Kotar.

Zahtevno SP v vseh treh posamičnih disciplinah in kombinaciji, na katerem so športnim plezalcem in plezalkam razdelili prve olimpijske vozovnice, je močno zmanjšalo zanimanje za prvenstvo stare celine.

Manjkala bosta oba najboljša slovenska balvanska plezalca ta hip, svetovna prvakinja v disciplini ter skupna zmagovalka svetovnega pokala Janja Garnbret ter Jernej Kruder, ki je SP sklenil na desetem mestu.

Obliž na japonsko rano za Korošca?

Branilec evropskega naslova Jan Hojer bo izpustil prvenstvo na Poljskem. Foto: Ana Kovač Za Ravenčana Gregorja Vezonika se letošnje SP ni razpletlo v skladu s pričakovanji. Lani v Innsbrucku je navdušil z balvanskim bronom, avgusta v Hachiojiju pa se je njegov nastop končal že po uvodnem krogu, ko je v kvalifikacijah zasedel komaj 39. mesto. Dobra uvrstitev v Zakopanah bi zato za Korošca pomenila obliž na japonsko rano.

Pred dvema letoma na balvanskem EP v Münchnu je Garnbretova osvojila srebro, Anže Peharc pa je bil bronast.

Na Poljskem bosta manjkala tudi evropska prvak in podprvak, Nemca Jan Hojer in Alexander Megos, ter zlata Srbkinja Staša Gejo in bronasta Švicarka Petra Klingler.

Med bolj znanimi so na seznamu nastopajočih Avstrijka Jessica Pilz, Čeh Martin Stranik, Francoz Mickael Mawem in Rus Aleksej Rubcov.

Na seznamu olimpijskih potnic le Garnbretova

Janja Garnbret že ima zagotovljen nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Grega Valančič/Sportida Letošnji EP, po Zakopanah bo oktobra na sporedu še prvenstvo stare celine v hitrosti in težavnosti v Edinburghu na Škotskem, nimata takšne teže kot sicer. Niti zmaga na EP namreč ne bo štela za najbolj iskano vozovnico ta hip, vozovnico, ki prinaša nastop na poletnih OI 2020.

Prvih sedem vozovnic plezalkam oziroma plezalcem so podelili na SP na Japonskem najboljšim v združeni disciplini treh disciplin kombinaciji, ki bo tudi disciplina na OI.

Med olimpijskimi potnicami je za zdaj kot edina Garnbretova, ki je na Japonskem osvojila tri naslove svetovne prvakinje v balvanskem in težavnostnem plezanju in v kombinaciji.

Naslednjih šest olimpijskih vozovnic v vsaki od konkurenc bodo razdelili konec novembra v dodatnih svetovnih kvalifikacijah v Toulousu. Zadnja dva evropska potnika na OI pa bosta znana po EP v kombinaciji, ki bo aprila prihodnje leto v Moskvi.