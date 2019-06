Slovenci želijo izboljšati dosežke iz Bakuja

V azerbajdžanski prestolnici pred štirimi leti, kjer je bilo športov več, je Slovenija osvojila pet kolajn, edino zlato je domov prinesel telovadec Sašo Bertoncelj, ki ga letos ne bo. Preostale kolajne so prispevali judoisti, srebrno Tina Trstenjak, bronasto pa Ana Velenšek, Rok Dragšič in ženska ekipa. Slovenska reprezentanca, ki bo letos nastopila v 13 športih, želi, da bi ta izkupiček izboljšala.

Dogodek v Minsku bo najmnožičnejša športna prireditev v Evropi v letu 2019. Četudi je program iger za slovenske ljubitelje športa nekoliko manj atraktiven kot olimpijski, saj manjkajo športi z žogo, pa tudi kajak na divjih vodah, športno plezanje, klasično plavanje in drugi športi, v Minsku ne bo manjkalo priložnosti, da se slovenski športniki dokažejo.

Glavno besedo v slovenski vrsti naj bi imeli judoisti, za katere bo tekmovanje veljalo kot evropsko prvenstvo. Isto velja še za boksarje, tekmovalce v kajaku in kanuju na mirnih vodah in badmintonske igralce, kjer pa si Slovenci z izjemo kajakašice Anje Osterman kolajn ne morejo obetati.

Po olimpijske vozovnice in točke za olimpijske kvote

Omenjena tekmovanja bodo zagotovo v središču športnega zanimanja, čeprav bo tudi drugod konkurenca vrhunska, saj se bo v nekaterih športih, kot so namizni tenis, strelstvo in lokostrelstvo, dalo uvrstiti neposredno na olimpijske igre, pri drugih pa se bodo nabirale točke za olimpijske kvote.

Foto: Nebojša Tejič/STA

Slovenska reprezentanca v judu bo štela 14 članov. Sestavljajo jo Adrian Gomboc, David Štarkelj, Matjaž Trbovc, Andraž Jereb, Martin Hojak, David Kukavica, Ana Velenšek, Vito Dragič, Klara Apotekar, Maruša in Anja Štangar, Kaja Kajzer, Lia Ludvik in Anka Pogačnik. Zaradi poškodb bodo doma ostali olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, Andreja Leški, izkušena Petra Nareks in mladi Enej Marinič.

"Pričakujemo nadaljevanje niza osvajanja kolajn. Nič hudega pa prav tako ne bo, če odličja ne bo in bo prikazani judo dober," pa na tekmovalce prav nobenega pritiska ne izvaja predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič. Ta obenem upa, da bodo tekmovalci v Minsku zdravi in da bo Slovenija zato tam nastopila tudi v ekipnem tekmovanju.

Že pred uradnim odprtjem iger bodo prve boje opravili boksarji. Slovenijo bodo zastopali Tadej Černoga (do 60 kg), Aljaž Venko (do 75 kg) in Denis Lazar (do 81 kg), poskušali bodo doseči čim več zmag.

Med kajakašicami tokrat ne bo Špele Ponomarenko Janić, četrte z zadnjih olimpijskih iger, zato pa naj bi za visoka mesta borila njena naslednica in tudi partnerica v dvojcih Ostermanova. Pri fantih bo veslal Jošt Zakrajšek. Na tekmovanju v badmintonu bosta v konkurenci Lia Šalehar in Miha Ivanič. V Belorusiji si bo moč zagotoviti tudi olimpijsko vozovnico. Foto: Nebojša Tejič/STA

V ospredju paradne atletske discipline

Za evropske igre so uvedli tudi poseben program atletskih tekmovanj, ki temelji na okrnjenem izboru največjih disciplin in tekmovanjih na izločanje v mešanih ekipah. V ospredju bodo paradne discipline - moški in ženski tek na 100 metrov, moški skok v višino in ženski skok v daljino - ob mešanih štafetah na 400 metrov in mešani štafeti v daljinskem zasledovanju.

Gre za nov tekmovalni sistem, pripravljen v sodelovanju med organizatorjem evropskih iger, Evropskim olimpijskim komitejem (EOC) in Evropsko atletsko zvezo, z namenom posodobiti tekmovalni sistem in ga narediti bolj atraktivnega za gledalce.

Slovensko atletsko ekipo sestavljajo Luka Janežič, Žan Rudolf, Jure Grkman, Filip Jakob Demšar, Luka Marolt, Gregor Grahovac, Jan Petrač, Lovro Mesec Košir, Axel Luxa, Zoja Šušteršič, Maja Mihalinec, Agata Zupin, Anita Horvat, Joni Tomičić Prezelj, Neja Filipič, Jerneja Smonkar, Tija Ocvirk.

Allisonova nosilka zastave

V namiznoteniški reprezentanci, ki se bo pri moških ekipno poskušala uvrstiti v Tokio, so Bojan Tokić, Darko Jorgić, Dani Kožul in Alex Galič. Za Slovenijo bodo na igrah kolesarili Žiga Jerman, Jaka Primožič, Nik Čemažar, Luka Pibernik, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec, streljali pa Boštjan Maček, Denis Vatovec in Jasmina Maček v trapu, zimzeleni Rajmond Debevec, Urška Kuharič in Živa Dvoršak pa na tekmah z zračnim in malokalibrskim orožjem.

Visoke cilje imata rokoborec David Habat in karateistka Tjaša Ristič, ki že imata kolajni z evropskih prvenstev, zdaj pa želita odličje tudi na igrah. Zanj se bo potegovala tudi košarkarska ekipa 3x3 v postavi Mensud Julević, Aleksander Vojičić, Boris Jeršin in Milan Kovačević.

Toja Ellison bo nosilka slovenske zastave. Foto: Bor Slana

Na kakšno odličje računajo tudi lokostrelci, Rok Bizjak in Ana Umer bosta tekmovala z ukrivljenim, Toja Ellison pa s sestavljenim lokom, prav tekmovalka, ki se je nekoč pisala Černe, nato pa se je poročila z ameriškim dobitnikom kolajn z olimpijskih iger, ima največ možnosti. Allisonova bo tudi nosilka slovenske zastave na odprtju iger v petek zvečer.

Brez možnosti za kolajne ni niti gimnastična ekipa, v kateri so Teja Belak, Tjaša Kysselef ter Adela Šajn.

Seznam slovenskih potnikov za 2. evropske igre v Minsk: Atletika (18):

1. Zoja Šušteršič - kopje

2. Maja Mihalinec - 100 m

3. Agata Zupin - 400 m, mešana štafeta

4. Anita Horvat - 400 metrov, mešana štafeta

5. Joni Tomičić Prezelj - 100 m ovire

6. Neja Filipič - daljina

7. Jerneja Smonkar 600 m, štafeta

8. Jure Grkman - 400 m, mešana štafeta

9. Luka Janežič - 400 m, mešana štafeta

10. Žan Rudolf - 800 m, štafeta

11. Filip Jakob Demšar - 110 ovire

12. Luka Marolt - 100 m

13. Gregor Grahovac - rezerva

14. Jan Petrač - rezerva

15. Lovro Mesec Košir - 400 m, štafeta

16. Axel Luxa - višina

17. Tija Ocvirk - rezerva

18. Maja Pogorevc - 200 m, štafeta Badminton (2):

1. Lia Šalehar - posamezno

2. Miha Ivanič - posamezno Boks (3):

1. Tadej Černoga - do 60 kg

2. Aljaž Venko - do 75 kg

3. Denis Lazar - do 81 kg Gimnastika (3):

1. Teja Belak - mnogoboj

2. Tjaša Kysselef - mnogoboj

3. Adela Šajn - mnogoboj Judo (14):

1. Matjaž Trbovc - do 60 kg

2. David Štarkel - do 60 kg

3. Adrian Gomboc - do 66 kg

4. Andraž Jereb - do 66 kg

5. Martin Hojak - do 73 kg

6. David Kukovica - do 90 kg

7. Vito Dragič - nad 100 kg

8. Maruša Štangar - do 48 kg

9. Anja Štangar - do 52 kg

10. Kaja Kajzer - do 57 kg

11. Lia Ludvik - do 63 kg

12. Anka Pogačnik - do 70 kg

13. Klara Apotekar - do 78 kg

14. Anamari Velenšek - nad 78 kg Karate (1):

1. Tjaša Ristić - borbe do 61 kg Kolesarstvo (7):

1. Eugenia Bujak - cestna dirka, kronometer

2. Urška Pintar - cestna dirka, kronometer

3. Urška Bravec - cestna dirka

4. Žiga Jerman - cestna dirka

5. Jaka Primožič - cestna dirka, kronometer

6. Nik Čemažar- cestna dirka, kronometer

7. Luka Pibernik, cestna dirka Košarka 3x3 (4):

1. Mensud Julević

2. Aleksander Vojičić

3. Boris Jeršin

4. Milan Kovačević Lokostrelstvo (3):

1. Ana Umer - ukrivljeni lok posamezno, ukrivljeni lok mešani pari

2. Toja Ellison - sestavljeni lok posamezno

3. Rok Bizjak- ukrivljeni lok posamezno, ukrivljeni lok mešani pari Namizni tenis (4):

1. Bojan Tokić - posamezno in ekipno

2. Darko Jorgić - posamezno in ekipno

3. Deni Kožul - ekipno

4. Alex Galič - posamezno Rokoborba (1):

1. David Habat - do 65 kg Strelstvo (6):

1. Urška Kuharič - puška 50 m trojni položaj, zračna puška 10 m,

2. Živa Dvoršak - puška 50 m trojni položaj, zračna puška 10 m, puška 50 m leže mešani pari

3. Jasmina Maček - trap, trap mešani pari

4. Rajmond Debevec - puška 50 m trojni položaj, puška 50 m leže mešani pari

5. Boštjan Maček - trap, trap mešani pari

6. Denis Vatovec- trap

