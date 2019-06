Velenškova: Mislim, da sem se v težji kategoriji že kar udomačila

Ob odsotnosti Tine Trstenjak bo eno glavnih slovenskih orožij na bližnjih evropskih igrah v Minsku judoistka Ana Velenšek, bronasta z olimpijskih iger v Riu 2016. Ta je po igrah iz kategorije do 78 kg prestopila v težjo nad 78 kg in kot pravi, se je na nove tekmice v zadnjih dveh sezonah dodobra navadila.

"Mislim, da sem se v težji kategoriji že kar udomačila. Navadila sem se, kako se moram boriti s tekmicami. Malenkosti pa seveda še manjkajo, a to bo še prišlo," je o novi kategoriji povedala 28-letna Celjanka.

Tekmovalka Sankakuja odkrito priznava, da ji manjka nekaj fizike in tudi njen trener Marjan Fabjan je v preteklosti vedno poudarjal, da Velenškova za uspeh potrebuje še nekaj kilogramov.

"To fiziko rabim, da bi lahko premaknila tudi tiste najtežje nasprotnice. Pri ostalih nekako gre, pri najtežjih pa je res težko. Potrebujem nekakšno kombinacijo mase in moči. Z maso izgubljam na gibljivosti, sama moč pa za najtežje ni dovolj."

Foto: Stanko Gruden, STA

V novi kategoriji izstopa po izredno hitrem in učinkovitem delu nog

Velik del posla je Štajerka opravila že s prilagoditvijo na najtežjo kategorijo. "Zdaj je včasih na blazini celo težje s tekmicami iz prejšnje, lažje kategorije. Zame so postale prehitre. Na težje tekmice in večjo maso se navajam na treningih in s tem nimam resnih težav. Razlika med kategorijama seveda je, a že tako dolgo sem v tej kategoriji, zato mi zdaj ustreza," je še dejala tekmovalka. Ta je iz lažje kategorije v težjo prenesla predvsem izredno hitro in učinkovito delanje nog, s katerim preseneča tekmice.

Velenškova je ob tem še enkrat izpostavila, da se je sama odločila za novo kategorijo in da se je mesto v kategoriji do 78 kg za njeno sestro Klaro Apotekar, s katero trenirata na Lopati pri Celju, sprostilo naključno.

"Seveda bi lahko ostala v stari kategoriji. Sama sem se odločila, da poskusim. Po poškodbi in pavzi po igrah v Rio de Janeiru sem imela določeno 'kilažo'. Borbe sem preizkusila v tej kategoriji in ostala sem tukaj. Če ne bi šlo, ali pa, če bi bilo tveganje za poškodbe preveliko, bi se vrnila v svojo kategorijo."

Foto: STA

Evropske igre kot nov test na poti do olimpijskih iger

Evropske igre, ki hkrati v judu štejejo tudi za evropsko prvenstvo, bodo za Velenškovo nov test na poti do olimpijskih iger v Tokiu 2020. A ciljev si ni postavila visoko, saj poudarja, da bo najpomembnejša tekma sezone svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta v Tokiu.

"Zadovoljna bom, če bom pokazala dobre borbe, najboljše, kar bo tisti dan možno," enostavno razlaga tekmovalka, ki na igrah bržkone še ne bo med nosilkami turnirja, zato bo delno o uspehu soodločal tudi žreb.

"Za žreb težko kaj napovem. Najtežja kategorija je tudi malo specifična in pravih favoritinj v resnici ni. Ena tekmovalka danes zmaga in na naslednji tekmi hitro izpade. Veliko bo res odvisno od dnevne forme."