Judoisti na evropske igre z visokimi cilji

Slovenska judo reprezentanca bo s 15 tekmovalci najštevilčnejša zasedba slovenske reprezentance na junijskih evropskih igrah v Minsku. S premiere pred štirimi leti v azerbajdžanskem Bakuju so se judoisti vrnili s štirimi kolajnami, tudi tokrat so cilji visoki, čeprav se ekipa ubada z vrsto zdravstvenih težav.

Za judoiste ima tekma dodaten naboj, saj šteje tudi za evropsko prvenstvo, a v slovenskem taboru so si enotni, da bo glavna tekma sezone jesensko svetovno prvenstvo v Tokiu, vmes pa bodo še kako pomembni nastopi na grand slamih in grand prixih, saj osvojene točke štejejo tudi za kvalifikacije za olimpijske igre 2020 v Deželi vzhajajočega sonca. A tudi Minsk bo poseben, saj gre za prireditev, na kateri bodo v številnih športih sodelovali tudi drugi slovenski tekmovalci, celoten dogodek s 4000 športniki iz 50 držav pa spominja tudi na nekakšne evropske mini olimpijske igre.

Gomboc bo branil evropski naslov

Eden favoritov za odličja ostaja Adrian Gomboc, aktualni evropski prvak v kategoriji do 66 kilogramov. "Seveda imam visoke želje in prestola ne bom prepustil kar tako. Po drugi strani pa sem imel v uvodu v sezono kar nekaj težav s poškodbami in na tekmah mi ni steklo tako, kot bi si želel. Prav zato tudi ne čutim pritiska. A na prvenstvih vedno pokažem dober judo To si želim tudi letos in mislim, da sem ne glede na vse dobro pripravljen," pravi Prekmurec, ki ga je judo preko Celja zanesel v Ljubljano.

"Cilj je seveda najboljša uvrstitev na veliki tekmi in boj za odličje. Vem, da sem tega sposobna;" pravi Andreja Leški. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Leškijeva si želi boja za odličja

Z njim za Bežigradom pri Roku Drakšiču trenira tudi Andreja Leški, ena najboljših judoistk na svetu v kategoriji do 63 kg, ki pa ji pravi uspeh na velikem tekmovanju še manjka. "Cilj je seveda najboljša uvrstitev na veliki tekmi in boj za odličje. Vem, da sem tega sposobna. Predvsem pa grem v Belorusijo pokazati to, kar že leta treniram," pravi Koprčanka na začasnem delu v Ljubljani.

Za Velenškovo EP ni cilj sezone

Vedno so z napovedmi zadržane varovanke Marjana Fabjana iz celjskega Sankakuja. Ana Velenšek, nosilka olimpijskega brona iz Ria 2016, ki je potem prestopila v višjo kategorijo nad 78 kg, poudarja, da EP zanjo nikakor ni cilj sezone: "Seveda pa grem tja pokazati čim boljši judo." Med favorite za visoka mesta pa se po uspehih v zadnjih dveh letih v kategoriji do 78 kg sodi tudi njena polsestra Klara Apotekar, ki počasi nabira izkušnje za naskok na sam vrh: "Lahko rečem le, da se bom potrudila, sama forma pa se bo videla na tekmi."

Za Ano Velenšek EP ni cilj sezone: "Seveda pa grem tja pokazati čim boljši judo." Foto: Grega Valančič/Sportida

V ženski konkurenci bo v kategoriji do 48 kg nastopila še vedno poškodovana Maruša Štangar, v kategoriji do 52 kg njena sestra Anja, ki bo prvič po poškodbi nastopila prav na EP. V kategoriji do 57 kg bo slovenske barve branila Kaja Kajzer, v kategoriji do 63 kg je priložnost dobila še mladinska evropska prvakinja Lia Ludvik, v kategoriji do 70 kg pa dolgoletna varovanka Marjana Fabjana v Sankakuju Anka Pogačnik, ki pa se je medtem vrnila na Gorenjsko v domači Triglav.

"Da bi po blazini pometal čim več velikanov"

V moški kategoriji bodo ob Gombocu nastopili David Štarkel in Matjaž Trbovc v kategoriji do 60 kg, Andraž Jereb v kategoriji do 66 kg, Martin Hojak v kategoriji do 73 kg, David Kukovica v kategoriji do 90 kg in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kg. Barve Turčije bo branil Celjan Mihael Žgank.

"Želja vsakega športnika na evropskem prvenstvu je seveda kolajna, a vsak zase mora ostati tudi realen in pogledati, kje je in kam sodi." Foto: Aleksander Gasser/STA

"Želja vsakega športnika na evropskem prvenstvu je seveda kolajna, a vsak zase mora ostati tudi realen in pogledati, kje je in kam sodi. Sam grem tja početi to, kar najraje počnem. Seveda upam, da se bom dobro boril in da bom po blazini pometal čim več teh velikanov," pa je slikovito želje opisal Dragič, ki je ponazoril tudi, kaj si želijo ostali v slovenski vrsti. Ta je nekoliko oslabljena, saj zaradi poškodb doma ostajajo olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, izkušena Petra Nareks in mladi Enej Marinič.

"Pričakujemo nadaljevanja niza osvajanja kolajn. Nič hudega pa prav tako ne bo, če odličja ne bo in bo prikazani judo dober," pa na tekmovalce prav nobenega pritiska ne izvaja predsednik Judo zveze Slovenije Darko Mušič. Ta obenem upa, da bodo tekmovalci v Minsku zdravi in da bo Slovenija zato tam zastopana tudi na ekipnem tekmovanju.

