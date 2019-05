Dragič slavil na domači tekmi

Slovenski judoisti so na evropskem pokalu v Podčetrtku osvojili štiri odličja. Najvišje se je zavihtel Mariborčan Vito Dragič, ki je v zadnji borbi turnirja v kategoriji nad 100 kg prišel do zlata.

V finalu z Nemcem Benjaminom Bouizgarnejem je slovenski reprezentant zaostajal že za dva opomina in bil nevarno blizu diskvalifikaciji, nato pa mu je minuto pred koncem uspel met za odločilni vazari in poslušanje Prešernove Zdravljice ob koncu dneva.

Pred tem je Dragič premagal še Madžara Richarda Waczulika in Nizozemca Stefa van Kampena. "Super je spet zmagati. Na zadnji tekmi v Rusiji mi ni šlo. Peto mesto sicer ni slabo, a z borbami nisem bil zadovoljen. Tukaj pa sem prvi dve borbi oddelal odlično. Nemec pa me je v finalu presenetil. Že približno dve leti ga nisem videl in taktično sem se kar malo izgubil, a sem se na srečo še pravočasno prebudil."

O drugem opominu pa je dodal: "Ko dobiš drugo kazen, si pod pritiskom. Prva ni pomembna, pri drugi pa je konec šale. Zaradi poškodb sem trenutno malce slabši v moči, zato morda moj judo izgleda precej defenziven in je bližje kazni. A pritisk mi je očitno dobro del in dobil sem ga na protinapad."

Jereba v finalu zaustavil Madžar

V soboto se je med Slovenci najvišje zavihtel Andraž Jereb v kategoriji do 66 kilogramov, ki ga je šele v finalu ustavil Madžar Bence Boros.

Foto: Stanko Gruden, STA

"To je bila generalka pred evropskimi igrami. Super, da sem nastopil na njej, saj sem pred tem nastopal le na grand slamih in grand prixih, tukaj pa sem imel štiri boje in to je odlično za tekmovalni ritem," je pomen tekme v Podčetrtku razložil Jereb.

O samih nastopih pa je dodal: "Nastopi so bili zelo različni. Začel sem v krču, nato sem bil precej boljši v naslednjih treh borbah, predvsem v parterju, stoje pa mi je manjkalo nekaj akcij za pravo oceno in to bo treba do Minska popraviti. V finalu pa sem žal zaspal in Madžar me je presenetil v prvem napadu. Nato sem poskušal vse, kar pa je tekmec izkoristil. A za samozavest in motivacijo je bila tekma vsekakor pomembna."

Lacković do brona

V kategoriji do 90 kg se je do brona prebil Narsej Lacković. "Delamo dobro, zdaj pa nas čaka še nekaj popravkov za Minsk. Z borbami, morda je polfinale izjema, sem zelo zadovoljen, saj sem potrdil dobro formo in trdo delo," je bil uspeha vesel tudi Lacković.

V ženski konkurenci je generalko, manjkala je večina najboljših Slovenk, odlično opravila mladinska evropska prvakinja Lia Ludvik, ki bo junija na evropskih igrah v Minsku prvič dobila priložnost v članski reprezentanci, saj bo v ekipi zamenjala olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak.

Kljub odličju mlada Ludvikova, ki v teh dneh opravlja tudi maturo, s prikazanim na tatamiju v Obsotelju ni bila povsem zadovoljna. "Lahko bi pokazala veliko več, predvsem tehnike in metov. Medalja sicer je, moram pa dati še več od sebe. Na treningih in na tekmah."

Blizu kolajni sta bila tudi David Štarkel v kategoriji do 60 kg in Teja Tropan v konkurenci do 52 kilogramov, ki sta pristala na petem mestu.

