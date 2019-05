Martina Ratej zaradi obveznosti ne bo nastopila na evropskih igrah, kaj pa preostali?

"Evropske igre so dober poskus, da ima Evropa kot celina svoje igre, kot jih imajo že dolgo tudi drugi kontinenti. Ne nazadnje imamo predsednika Evropskih olimpijskih komitejev Janeza Kocijančiča, zato potuje na drugo izvedbo iger z močno slovensko atletsko ekipo. Namesto Ratejeve, ki ima druge obveznosti, potuje mlada Šušteršičeva. S tem smo dali priložnost mladi tekmovalki, Ratejeva pa bo tekmovala na vseh drugih pomembnih tekmah," je povedal Dobnikar.

Na evropske igre odhaja 18 atletov, tudi Luka Janežič

V reprezentanci bo večina preostalih najboljših slovenskih atletinj (9) in atletov (9), katerih discipline so na programu evropskih iger, tudi najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič.

Slovenske barve bo na evropskih igrah zastopal tudi atlet Luka Janežič. Foto: Peter Kastelic/AZS

Ta bo tako kot Ratejeva tekmoval v soboto v Slovenski Bistrici, kjer se bo po letu 2012 ponovno začela mednarodna atletska liga (MAL). "Vsako leto imamo boljše pogodbe z atleti in trenerji, želimo pa še bolj pomagati tudi klubom, ki organizirajo tekme, da bi z dodatnimi nagradami in drugim prispevkom, tudi promocijskim, dosegli večjo prepoznavnost in močno mednarodno konkurenco, na kateri bodo imeli slovenski tekmovalci dobre tekme, tudi za lažje doseganje vse ostrejših mednarodnih norm za velika tekmovanja," je v pogovoru za STA povedal Dobnikar.

Na ponedeljkovi prestavitvi MAL sta bila dva nekdanja atleta in še vedno slovenska rekorderja Igor Primc (disk) in Stane Rozman (10 tisoč metrov), ki sta na čelu novomeškega in celjskega kluba, tretja rekorderka pa je bila Marija Šestak (troskok), ki je zaposlena na AZS.

"Vrhunske atletinje in atleti imajo v klubih vse bolj pomembne vloge, tudi najvišje. Radi govorimo o drugi karieri športnikov. V slovenski atletiki pa jih dejavno vključujemo, da tudi po končanih karierah delajo to, kar radi počnejo že vse življenje. Šestakovo smo povabili na AZS, sprva je delala le pri stikih z mediji, zdaj pa je zelo pomembna za delovanje stroke."

Troskokašica Marija Šestak zaradi dopinških prekrškov drugih atletinj še vedno dobiva medalje za svoje pretekle dosežke. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenija je še pred svetovnim prvenstvom, ki bo v drugi polovici leta v Dohi, že dobitnica medalje. Prejela jo bo prav Šestakova, bronasto s SP v Osaki 2007 v troskoku, kjer je bila sprva peta. Tekmovalka, ki je leta 2016 uradno končala zelo uspešno športno pot, je že med letošnjim svetovnim dvoranskim prvenstvom v Birminghamu dobila srebrno medaljo z dvoranskega SP leta 2008 v Valencii. Prvotno ji je pripadel bron, vendar so pozneje odkrili, da je bila ena od tekmic pozitivna na dopinškem testu. Podobno se je zgodilo v primeru Osake.

"Včasih se kar malo pošalimo, da Marija še kar tekmuje, podelitve njenih medalj se še kar ne končajo. Kdo ve, kdaj se bodo. Si pa ne želimo tovrstnih medalj za naše atletinje in atlete, saj so bili zato zelo prikrajšani v času svojih karier. Kar se tiče samih slovenskih uvrstitev na letošnjem SP v Dohi ... Na dvoranskem EP marca v Glasgowu smo imeli realne možnosti za odličja, za Doho pa si ne upam napovedati medalje. To bi bilo preveč ambiciozno in verjetno tudi preveliko breme za tekmovalce. A zagotovo bo potovala številčna in kakovostna slovenska odprava. Norme so sicer zelo visoke, zato bo težko priti na tekmovanje, pričakujem pa deseterico slovenskih predstavnikov," je ocenil Dobnikar.

Slovenski atleti po novem lahko trenirajo tudi v novi pokriti dvorani na robu Novega mesta. Foto: Vid Ponikvar

Dobrodošla novost: treningi v pokriti dvorani v Češči vasi

Pred letošnjim dvoranskim EP je bilo prvič v zgodovini slovenske atletike mogoče vsaj nekaj treningov opraviti v novi pokriti 200-metrski dvorani na robu Novega mesta.

"Češča vas je izjemna priložnost, saj smo na pokrito 200-metrsko dvorano v slovenski atletiki že zelo dolgo čakali. Zato v naslednjih letih pričakujemo boljše izide v dvoranski zimski sezoni. Pokrita dvorana se obeta tudi v Ljubljani.

Zveza zelo dobro sodeluje z mestno občino slovenske prestolnice, ki si zelo prizadeva pri pripravi nove gradnje stadiona in dvorane na sedanjem Žaku v Šiški. Postopki so bili zelo dolgotrajni in zdaj smo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Župan Zoran Jankovič in ekipa za šport si zelo prizadevata, da bi čim prej dobili sodoben atletski športni objekt," je končal Dobnikar.

Vodi zvezo, ki je imela lani 1,1 milijona evrov letnega proračuna. Podobnega Dobnikar napoveduje tudi za letos, od tega je tretjina pokroviteljskih sredstev.