IO OKS določil slovensko reprezentanco za evropske igre

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je določil slovensko reprezentanco za druge evropske igre (EI), ki bodo med 21. in 30. junijem v beloruskem Minsku. V ekipi je skupaj 109 članov, med katerimi je 71 tekmovalcev, 39 športnikov in 32 športnic, ostalo so vodstvo, trenerji in drugi spremljevalci.

Obenem so določili datum redne letne skupščine OKS, ta bo 18. junija ob 16. uri v Celju na tamkajšnjem sejmišču.

Glavno mesto Belorusije bo nasledilo Azerbajdžan, ki je poleti 2015 v Bakuju gostil prve EI. V Minsku bo nastopilo več kot 4000 športnikov in športnic iz 50 držav, ki se bodo merili v 15 športih in 23 disciplinah.

Slovenski športniki bodo nastopili v 13 športih, atletiki (9 tekmovalcev in 8 tekmovalk), badmintonu (1/1), boksu (3/0), športni gimnastiki (0/3), judu (8/9), kajaku in kanuju na mirnih vodah (1/1), karateju (0/1), cestnem kolesarstvu (5/3), košarki 3x3 (4/0), lokostrelstvu (1/2), namiznem tenisu (3/1), rokoborbi (1/0) in strelstvu (3/3).

Janez Kocijančič, predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC), ki vodi EI, je na sredini predstavitvi kandidatov dejal, da bodo v osmih športih v Minsku potekale tudi kvalifikacije za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, v judu pa bo tekmovanje štelo tudi kot evropsko prvenstvo.

Slovenijo bo predstavljajo tudi 17 judoistov in judoistk. Foto: Stanko Gruden, STA

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je uvodoma dejal, da se bo začela ponovno uvajati športna vzgoja na fakultetah; začelo se bo s 60 urami v prvem letniku dodiplomskega študija, v zakonu je predvideno tudi financiranje.

Imenovali so še nekaj komisij, za priznanja (predsednik Janez Matoh), za ženski šport (predsednica Marta Bon) ter poslovno marketinški svet (predsednica Vojka Ravbar). Sprejeli so kriterije za letošnje svetovne igre na plaži v San Diegu in olimpijski festival evropske mladine (Ofem) v Bakuju.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je uvodoma povedal, da je vodstvo OKS obiskalo najstarejšega živečega olimpijca Marka Račiča, nekdanjega atleta, ki je 25. aprila praznoval devetindevetdeseti rojstni dan. "Dogodek je bil izjemno lep in si ga bomo zapomnili vsi, tako slavljenec kot tudi mi."

Vodstvo OKS je obiskalo najstarejšega živečega olimpijca Marka Račiča. Foto: Vid Ponikvar

V Adlešičih v Beli Krajini rojeni Račič je za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah leta 1948 v Londonu, kjer se je v teku na 400 m uvrstil v polfinale, s štafeto 4 X 400 m pa izpadel v prvem krogu.