"Pokvarila" konec ameriške drsalne drame, a je tudi njeno življenje za v film

O aferi Skategate smo na Sportalu že pisali, o enem največjih športnih škandalov v zgodovini so bili posneti številni filmi, dovolj je, da omenimo, da so se igre v Lillehammerju, prizorišče končnega "spopada" velikih ameriških tekmic za obe, tako "hudobno" Hardingovo kot "dobro" Kerriganovo, končale v solzah. Prva jih je točila že med drsanjem in najpomembnejšo tekmo kariere končala na zanjo vse prej kot zadovoljivem osmem mestu, druga pa je veljala za favoritinjo za zlato in bila v povsem ameriški maniri s srebrom kot "prva med poraženkami" prav tako globoko razočarana.

Svet že pošteno naveličan afere Harding-Kerrigan

Za to je poskrbela tedaj komaj 16-letna Ukrajinka Oksana Baiul. Ta, tedaj tudi aktualna svetovna prvakinja in evropska podprvakinja, sicer ni ravno pometla s konkurenco, Kerringovo – vodilno po kratkem programu - je v prostem programu premagala le za malenkost, kar je bil povod za pritožbe ameriškega tabora, ki je odločitev sodnikov označil za krajo in škandal. In povsem mogoče je, da je imel prav Skategate vpliv na njihovo odločitev. Svet, z izjemo ZDA je bil do velikega finala namreč že pošteno naveličan afere Harding-Kerrigan, obsedeni ameriški "navijači" in pa številni ameriški tabloidni mediji, ki so se zgrnili v norveški Lillehammer, so kravžljali živce tako prebivalcem kot tudi pravim ljubiteljem športa.

"Končno je zmagal šport, končno je v ospredje stopilo drsanje," so si po zmagi Baiulove oddahnili ljubitelji umetnostnega drsanja, mlada drsalka pa je spisala prvo zlato olimpijsko poglavje ukrajinskega drsanja. Postala je tudi ena najmlajših olimpijskih prvakinj, s 16 leti in 101 dnem je šesta na lestvici najmlajših olimpijskih prvakinj v umetnostnem drsanju, tudi sama pa je, čeprav je v Lillehammerju med udeleženkama velikega ameriškega škandala veljala za "normalno" in skoraj dolgočasno, nato živela vse prej kot umirjeno in zgledno življenje.

Do 13. leta ostala sama na svetu

S 16 leti in 101 dnem je šesta na lestvici najmlajših olimpijskih prvakinj v umetnostnem drsanju. Foto: Reuters Oksana Serhijivna Baiul se je rodila 16. novembra leta 1977 v Dnipru, tedaj še delu Sovjetske zveze, ko je bila stara dve leti, sta se njena starša ločila in oče je izginil iz njenega življenja. Stari oče ji je kupil prvi par drsalk, saj je bila "predebela" za balet, ki je bil sicer njena prva ljubezen. Vzgajala jo je mati, s pomočjo staršev, Oksaninih starih staršev, a do njenega 13 leta so umrli vsi. Nato je nekaj časa živela pri trenerju Stanislavu Koritku, ki jo je pod svoje okrilje vzel že pri njenih treh letih, pa malo pri prijateljih, pa raznih internatih, ves čas pa pridno trenirala in živela za drsanje. S pomočjo še ene priznane trenerke, h kateri se je preselila po tem, ko je Koritek dobil službo v Kanadi in zapustil Ukrajino, Galine Zmijevskaje se je v Odesi kalila za olimpijsko prvakinjo in to leta 1994 tudi postala. A to je bil vrhunec njene kariere, po Lillehammerju je potonila.

Selitev med profesionalce v ZDA

Takoj po uspehu v Lillehammerju se je skupaj s trenerko preselila v ZDA in začela profesionalno kariero ter s tem izgubila možnost, da bi še kdaj drsala pod olimpijskimi krogi, a prav na teh ameriških turnejah, na katerih je sicer služila lep denar, se je spoznala z alkoholom. "Na avtobusnih vožnjah sem bila edina mladoletnica, vsi pa so veliko pili. Seveda, sem tudi sama poskusila alkohol in ker sem bila premlada, nisem imela prave mere, prav tako pa nikogar, ki bi me usmerjal," je povedala o pregrehi, zaradi katere je pristala v težavah.

Danes z možem in hčerko živi v Las Vegasu. Foto: Guliverimage Začele so jo pestiti tudi poškodbe, alkohol je bil prikladen pobeg od težav, pogrezala se je vse globlje v zasvojenost, leta 1997 pijana povzročila prometno nesrečo in se znašla v priporu. Leto kasneje je odšla v rehabilitacijski program in prevzela nadzor nad odvisnostjo, odtlej težav z alkoholom nima več. "To je bila pomebnejša zmaga, kot tista v Lillehammerju," je povedala po uspešnem odvajanju.

Trudila se je spet pridobiti amaterski status, da bi se lahko še enkrat udeležila olimpijskih iger, pa ji ni uspelo. Je pa sodelovala v številnih televizijskih šovih in drsalnih revijah, to občasno počne še danes, ko si je z možem, nekdanjim menedžerjem Carlom Farino, ustvarila dom v Las Vegasu. Leta 2015 je rodila hčerko. S svojimi nekdanjimi trenerji in agencijami, za katere je drsala kot profesionalka, je v številnih sodnih sporih. Farina je namreč odkril "računovodska neskladja" med pogodbenimi zneski in dejansko izplačanimi honorarji.

