Avstralec do dveh naslovov svetovnega prvaka

Moško kraljevsko preizkušnjo na 100 m je dobil 24-letni domačin Kyle Chalmers s časom rekorda prvenstev 45,16. S tem je bil 25 stotink sekunde hitrejši od Francoza Maxima Grousseta in 41 stotink od Italijana Alessandra Miressija. Šele četrti je bil čudežni deček romunskega plavanja David Popovici.

Rekord prvenstev je na 100 m prosto s časom 50,77 dosegla tudi domačinka Emma McKeon. Druga je bila Siobhan Bernadette Haughey iz Hongkonga, tretja pa Nizozemka Maarrit Steenbergen.

Nizozemka je bila najhitrejša v polfinalu na 100 m mešano, v tej disciplini je nastopila tudi edina Slovenka v popoldanskem sporedu v Melbournu, Neža Klančar. Z novim državnim rekordom 59,27 je bila deveta in za 12 stotink sekunde zgrešila uvrstitev v finale.

Emma McKeon je dosegla rekord prvenstev na 100 m prosto. Foto: Guliverimage

Na 200 m delfin so Združene države Amerike slavile dvojno zmago. Zlato je v ženski preizkušnji pripadlo Dakoti Luther, srebro pa Hali Flickinger. Tretja je bila domačinka Elizabeth Dekkers. Moško tekmo na 200 m delfin je dobil Južnoafričan Chad Le Clos. Drugi je bil Japonec Daiya Seto, tretji pa Švicar Noe Ponti.

Na 100 m prsno je bila pri ženskah najboljša Lilly King. Srebro je pripadlo Tes Schouten z Nizozemske, bron pa Nemki Anni Elendt. V isti disciplini je bil pri moških najboljši Američan Nic Fink. Drugi je bil Italijan Nicolo Martinenghi, tretji pa britanski zvezdnik Adam Peaty.

Na 400 m prosto je slavil Američan Kieran Smith. Srebro je pripadlo Thomasu Neillu iz Avstralije, bron pa Litovcu Danasu Rapšysu.

Štafetni preizkušnji 4 x 50 prosto sta pripadli Američankam in Avstralcem. Pri ženskah je bila Amerika z rekordom prvenstev hitrejša od Avstralije in Nizozemske, Avstralci, drugo zlato je posledično prejel Chalmers, pa so v moški konkurenci ugnali Italijane in Nizozemce.

Preberite še: