V Melbournu padla dva svetovna rekorda

Američan Ryan Murphy, Nic Fink, Kate Douglas in Torri Huske so danes na svetovnem prvenstvu v Melbournu z 1:35,15 dosegli nov svetovni rekord v moško-ženski štafeti na 4 x 50 m mešano. Rekord Nizozemske so popravili za 1,03 sekunde.

Za drugi rekorden dosežek v tej disciplini pa so poskrbeli Italijani, ki so bili z 1:36,01 prav tako hitrejši od starega svetovnega rekorda, ob nosilcih srebrnih kolajn pa so Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Silvia di Pietro in Constanza Cocconcelli zdaj tudi evropski rekorderji. Bron so osvojili Kanadčani.

Prav ob koncu dneva so Avstralke Madison Wilson, Mollie O'Callaghan, Leah Neale in Lani Pallister s 7:30,87 dosegle tudi svetovni rekord na 4 x 200 m prosto.

Pallister je že pred tem osvojila tudi drugo posamično zlato. Torkovi zmagi na 400 m prosto je dodala slavje še na 800-metrski razdalji. Na drugi stopnički zmagovalnega odra ji je družbo spet delala Novozelandka Erika Fairweather, novinka pa je Japonka Miyu Namba na tretjem mestu.

Izjemno predstavo so pokazale plavalke na 100 m hrbtno, kjer je bila s 55,49 najboljša Avstralka Kaylee McKeown, njena rojakinja Molli O'Callaghan je osvojila srebro, bron pa sta si razdelili Američanka Claire Curzan in Kanadčanka Ingrid Wilm. Moško tekmo je dobil že omenjeni Murphy pred Moro.

Ameriška štafetna plavalka Huskejeva si je s Kanadčanko Margaret MacNeil s 24,64 delila zmago na 50 m delfin, tretjeuvrščena Kitajka Yufei Zhang je s 24,71 dosegla nov azijski rekord. Med moškimi je z rekordom prvenstev 21,798 zmagal Brazilec Nicholas Santos.