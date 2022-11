Neža Klančar iz Kranja s štirimi zmagami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

38. plavalni miting Vesnin in Špelin memorial

Neža Klančar je tudi v nedeljo priplavala do dveh zmag. Foto: Plavalna zveza Slovenije

V Kranju se je danes končal 38. plavalni miting Vesnin in Špelin memorial. Najboljši posamični dosežek je v 25-metrskem bazenu uspel Neži Klančar, ki se je na 100 m prosto na 42 stotink sekunde približala državnemu rekordu Janje Šegel. V dveh dneh je bila štirikrat najboljša.

Na mitingu je sicer v dveh dneh nastopilo 420 plavalk in plavalcev iz sedmih držav, med njimi tudi trije slovenski predstavniki, ki bodo med 13. in 18. decembrom nastopili na SP v kratkih bazenih v Melbournu.

Neža Klančar je bila že v soboto z dvema zmagama najbolj uspešna tekmovalka, danes pa je dodala še dve zmagi. Najprej na 50 m delfin s časom 26,56, izkazala pa se je tudi na 100 m prosto in slavila je s časom 54,09. Državni rekord ima sicer Janja Šegel (53,67), ki pa zaradi poškodbe ne nastopa in je tudi ne bo na SP v Avstraliji. Neža Klančar bo v Melbournu nastopila na 50 in 100 m prosto, 50 m delfin ter 100 m mešano.

Peter John Stevens je bil po sobotni zmagi na 50 m prsno danes najboljši še na 100 m prsno. Foto: STA

Med potniki v Avstralijo je tudi Peter John Stevens, ki je bil po sobotni zmagi na 50 m prsno danes najboljši še na 100 m prsno s časom 1:00,73. Za 27-letnega Kranjčana je nastop v Melbournu glavni cilj sezone, tam si želi nastopa v finalu.

Katja Fain, tretja Slovenka v Melbournu, je nastopila le v soboto in zmagala na 800 m prosto, a s časom ni bila zadovoljna. Mariborčanka bo na SP plavala na 200, 400, 800 in 1500 m prosto.

Katja Fain bo na SP plavala na 200, 400, 800 in 1500 m prosto. Foto: Guliverimage

V Kranju sta dvoboje v različnih disciplinah nadaljevala Sašo Boškan in Nizozemec Ben Schwietert. Boškan je bil danes s časom 3:49,74 za dobrih pet sekund boljši od Nizozemca na 400 m prosto, na 100 m prosto pa je bil uspešnejši Schwietert, ki je s časom 49,28 za štiri desetinke sekunde hitrejši od Boškana.

Od Slovencev so zadnji dan tekmovanja v Kranju zmage vpisali še Špela Perše na 1500 m prosto, Sara Mihalič na 400 m prosto, Nija Gerdej na 50 in 200 m hrbtno, Jaka Pušnik na 200 m delfin ter Lena Fortuna na 400 m mešano.