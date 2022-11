V Kranju res zadovoljna le Neža Klančar

Neža Klančar v kratkem bazenu praktično ni nastopala vse od leta 2019, krive so bile poškodbe in epidemija.

Neža Klančar v kratkem bazenu praktično ni nastopala vse od leta 2019, krive so bile poškodbe in epidemija. Foto: Plavalna zveza Slovenije

Prva favoritinja v izbrani vrsti Katja Fain je z 8:31,86 sicer dosegla pričakovano zmago na 800 m prosto, a doseženega časa po obsežnih pripravah na Madžarskem ni bila vesela.

"Tehnično nisem plavala dobro, pa tudi tempo ni bil pravi. Točnih razlogov ne poznam, to se mi dogaja že na nekaj tekmah, a na treningih mi gre res dobro," je po tekmi za STA povedala Fainova, ki bo na SP plavala na 200, 400, 800 in 1500 m prosto.

Katja Fain ni bila zadovoljna s svojim plavanjem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ključno bo tempiranje forme v zadnjih dveh tednih pred SP in primerna adaptacija. Vsekakor si na SP želim finale, zelo zadovoljna pa bom tudi v primeru osebnega rekorda in videli bomo, kam me bo tak dosežek pripeljal."

Stevens skoraj dve sekundi od rekorda

Peter John Stevens iz kranjskega Triglava je bil s 27,16 skoraj dve sekundi oddaljen od svojega osebnega rekorda na 50 m prsno. "Na to tekmo smo prišli neposredno z višinskih priprav v Franciji, za nami je 14 ur poti, bil sem tudi za volanom in res sem za kaj več preutrujen."

Stevens je ob tem razkril, da si je želel prost vikend, saj je aktiven že sedmi konec tedna zaporedoma, a tekme domačega kluba ni mogel izpustiti. "Veliko sem delal na moči, pripravljen sem precej dobro, saj sem se v nasprotju z lansko sezono, ko sem nastopal v svetovnih pokalih, letos res osredotočil le na SP. Moj cilj ostaja vsaj finale, končni izid pa bo odvisen od sklepnega piljenja forme."

Peter John Stevens je bil po dolgi in naporni vožnji preveč utrujen za kakšen vrhunski dosežek. Foto: STA

Klančarjeva zadržana z napovedmi

Z višinskih priprav je prišla tudi plavalka Olimpije Neža Klančar in s 24,96 slavila na 50 m prosto, z 1:01,34 pa na 100 m mešano. Na SP ima prijavljena še nastopa na 100 m prosto in 50 m delfin. "Izidi se pri meni iz tekme v tekmo stopnjujejo, kar kaže na pravilno delo. Res pa je, da imam za sabo zelo malo tekem in sem z napovedmi zato zadržana."

Klančarjeva v kratkem bazenu praktično ni nastopala vse od leta 2019, krive so bile poškodbe in epidemija. "To je moja druga resnejša tekma v 25-metrskem bazenu v zadnjih treh letih in vsekakor si na SP želim kakšen osebni rekord."

A tekmovalka je v zadnjem obdobju nasploh precej dobro razpoložena. Končno je dobila zaposlitev v slovenski vojski, začela študij, pa tudi dolgotrajne poškodbe so zdaj preteklost, čeprav občasno še čuti posledice.

Dobre novice iz ZDA

Zelo pozitivne informacije pa prihajajo tudi iz ZDA, kjer vadi plavalka Ljubljane Tara Vovk, četrta udeleženka SP v Avstraliji. Ta je oktobra dosegla nov rekord univerze Miami na 100 jardov prsno, kar je nedvomno dokaz o dobri pripravljenosti.

Z mitinga v Kranju velja omeniti še dvoboj Triglavanov Bena Schwieterta in občasnega reprezentanta Saša Boškana na 200 m prosto. V zadnjih 25 metrih je izjemno izenačen dvoboj v svoj prid odločil Nizozemec.

