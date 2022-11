Šeglovi zagodlo zdravje, Korošice ne bo na SP

Enaindvajsetletna Korošica se je na poletnem evropskem prvenstvu v Rimu v 50-metrskih bazenih dvakrat zavihtela v finale ter osvojila četrto in šesto mesto, zimski del sezone pa se ni začel po njenih ambiciozno zastavljenih načrtih.

Zaradi vnetja rebrnih hrustancev namreč že pet tednov ne trenira normalno, kar je botrovalo odpovedi udeležbe na SP v Melbournu, ki se bo začelo 13. decembra.

"Sicer sem včeraj spet začela plavati celo tehniko, ampak še nekaj časa ne bom imela takšnih treningov, kot jih za vrhunske dosežke potrebujem. Svetovno prvenstvo sem odpovedala. Zdaj je moj glavni cilj usmerjen v svetovno prvenstvo v 50-metrskem bazenu, ki bo prihodnje leto v Fukuoki na Japonskem. Leto 2022 pa bom zaključila s prilagojenimi treningi, saj poškodba ni bila nedolžna in ne želim, da se ponovi," je za plavalno zvezo dejala Janja Šegel.

Foto: Reuters

Zadnji teden obiskuje fizioterapevta, ki ji zelo pomaga, zato nima več bolečin. Njeni trenutni prilagojeni treningi pa pomenijo krajše treninge, ki niso na visoki intenzivnosti, so brez sprintov in tveganja, da bi prišlo do kakršnekoli bolečine. Zaenkrat ostaja tudi brez vadbe v fitnesu, v prihodnjih dneh pa bo skupaj z Miho Robnikom pripravila načrt lažje telovadbe, so še zapisali v izjavi za javnost.

Na seznamu slovenskih potnikov za decembrsko svetovno prvenstvo so tako Peter John Stevens, Katja Fain, Neža Klančar in Tara Vovk. Zadnji rok za izpolnitev norme je 13. november, a po besedah selektorja Gorazda Podržavnika tekmovanj, ki bi se jih udeležili slovenski plavalci, do tega datuma ni več.