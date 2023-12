Najboljši avstralski plavalci ne bodo odpotovali na SP v Doho

Najboljši avstralski plavalci so se odpovedali nastopu na februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi, saj v ekipi manjkajo zvezdniki svetovnega kova, kot so Ariarne Titmus, Mollie O'Callaghan in Kyle Chalmers. Tudi Kaylee McKeown in Emma McKeon bosta izpustili Doho ter se raje osredotočili na priprave za olimpijske igre v Parizu poleti 2024.