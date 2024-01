Lin Pletikos edina slovenska jadralka na SP v Argentini

S prvimi regatami jadralke pričnejo jutri; do nedelje jih čakajo kvalifikacijske regate, od ponedeljka pa finalni plovi. Prihodnji teden v sredo, 10. januarja, na zadnji dan prvenstva, bo najboljših deset nastopilo v regati za medalje, ostale pa čaka še zadnji plov, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

Hud boj za olimpijske norme

"Pogoji so precej zahtevni, saj jadramo na oceanu in so temu primerni tudi veter in višina ter smer valov." Foto: Jadralna zveza Slovenije Lin spremlja trener Nik Pletikos, ki je pred prvimi nastopi povedal: "Pogoji so precej zahtevni, saj jadramo na oceanu in so temu primerni tudi veter in višina ter smer valov. Za prvenstvo je napovedan srednje močan veter različnih smeri, kar nekaj jadralk iz večjih reprezentanc pa je še vedno brez olimpijske norme, tako da je tudi konkurenca močna. Kljub krajši bolezni v zadnjem mesecu je Lin dobro pripravljena. Zaradi zahtevnih pogojev gremo dan po dan, saj bo na koncu pomembna konstantnost."

Konkurenca na svetovnem prvenstvu je močna, tokrat se bo merilo 105 jadralk iz 47 držav. Še nekoliko več napetosti bo med jadralkami iz držav brez osvojene olimpijske norme, saj bo na tem prvenstvu na voljo še sedem mest.

"Prvenstvo je dolgo, norme pa se bodo predvidoma določale šele v zadnjih dveh dneh. Upamo na šibkejši veter, kar Lin bolj odgovarja, in seveda na nekaj športne sreče. Prvi cilj je uvrstitev v zlato skupino, kjer se bo že naredila selekcija, nato pa uvrstitev na eno izmed preostalih mest, ki prinašajo olimpijske vozovnice, kar je seveda delno pogojeno s pogoji in nastopom ostalih reprezentanc," je še povedal Nik Pletikos.

Slovenija sicer že ima eno mesto za nastop v Parizu, lani poleti je olimpijsko normo v formuli kite prijadral Toni Vodišek.

