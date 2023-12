Dve slovenski medalji na mladinskem svetovnem prvenstvu v Braziliji

V brazilskem Búziosu so se ta teden odvijala mladinska svetovna prvenstva 2023 Youth Sailing World Championships za razrede iQFoil, ILCA 6, 420, nacra 15, 29er in formula kite, na katerih je v konkurenci več kot 400 mladih jadralcev iz 61 držav nastopilo tudi 12 slovenskih. Skozi celotno prvenstvo so jadrali odlično in se uvrščali med najboljše, uvrstitev vsaj polovice slovenske ekipe med najboljših deset v svojih razredih pa je bil tudi eden od glavnih ciljev prvenstva, ki so ga ne le dosegli, ampak s kar dvema medaljama celo presegli, so sporočili z Jadralne zveze Slovenije.

Kljub slabšemu startu ubranil srebro

Luka Zabukovec: Potrudil sem se 110-odstotno in uspel zadržati srebrno medaljo. Foto: HeusiAction "Dal sem vse od sebe. Kljub današnjemu slabšemu startu sem verjel, da lahko nadoknadim zamujeno. Potrudil sem se 110-odstotno in uspel zadržati srebrno medaljo. Zelo sem zadovoljen s tem prvenstvom!" je po osvojenem srebrnem odličju povedal Luka Zabukovec.

"Neverjetno, izpolnila sva sanje z Valom in se skupaj povzpela na vrh. Celo leto je bilo že nekajkrat blizu medalje, zdaj jo končno imamo!! Brez besed, hvala vsem za pomoč in podporo!" pa je bila presrečna Lina Eržen.

Alenka Valenčič, ki je prav tako jadrala v razredu ILCA, je prvenstvo končala na 12. mestu. V razredu 420 sta Ana Planinšič in Lara Božič odjadrali za skupno 14. mesto, Teo Gerželj in Rok Kovačič pa sta bila na koncu 19.

V razredu 29er sta Alja Petrič in Tarin Pečar za las zgrešili deseterico in končali na 11. mestu, Svit Dujmovič Šterpin in Maj Petrič pa na skupnem končnem 24. mestu.

Našo mlado ekipo so spremljali vodja odprave Sandi Dekleva ter Matija Čok in Igor Eržen.

Lina Eržen je osvojila srebrno kolajno, njen brat Val je odličje zgrešil le za las. Foto: HeusiAction

"Za nami je zelo težko prvenstvo, na katerem so naši jadralci jadrali odlično. Prvenstvo so v začetku zaznamovali šibkejši vetrovi, v zadnjih dveh dneh pa močan veter in zelo vroče brazilsko poletje. Nemalo tekmovalcev je imelo zaradi močnega sonca manjše težave s počutjem. K sreči so se pri zdravju naši tekmovalci odlično izkazali. Vse pohvale Lini Eržen (iQFoil) in Luki Zabukovcu (ILCA 6) za dve novi srebrni medalji za slovensko jadranje. Vse pohvale tudi Valu Eržen (iQFoil) za odlično četrto mesto in tudi vsem drugim, ki so dosegli rezultat nekaj mest čez deseterico. Med drugim se lahko pohvalimo, da je ekipa dosegla odličen ekipni rezultat in smo skupno na osmem mestu, kar nas postavlja ob bok vsem svetovnim jadralnim velesilam. Izjemno sem ponosen na vse naše tekmovalce in trenerje, ki so z odliko izpeljali World Sailing Youth 2023 prvenstvo v Búziosu," je ocenil Dekleva.

