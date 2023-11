Slovenski jadralci za las ob četrtfinale

V dramatičnem zaključku regate je Francozom ne le uspelo dobiti dvoboj s Slovenci za zmago, ampak so z manevri v zadnjih metrih slovensko jadrnico izrinili na rob regatnega polja. Slovenci so tako morali obračati, da so se lahko ponovno vrnili v smer cilja, pri tem pa so jih prehiteli še Portugalci in Švedi. Če bi bili Slovenci tretji, bi se gladko uvrstili v zaključne boje, saj je zadnja regata štela dvojno, dve osvojeni točki za četrto mesto pa sta bili premalo za nadaljevanje tekmovanja. Slovenija je bila skupno četrta z desetimi točkami, kolikor so jih osvojili tudi tretji Švedi. Portugalci so bili prvi s 17 točkami, 12 so jih osvojili Francozi.

Kapetan Vasilij Žbogar, z dvema srebrnima in bronastima medaljama edini slovenski dobitnik olimpijskega odličja v zgodovini jadranja, je v vlogi taktika vodil ekipo, v kateri so bili še krmar Karlo Hmeljak, Liam Orel, Matej Planinšič, Branko Brčin, Miha Truden, Mitja Beltram, Sebastian Prinčič in Vid Jeranko.

Slovenska posadka je po zmagi v tretji regati tudi v zadnji ponovno odlično startala in tako je bilo večji del prve in druge stranice. Na drugo bojo sta skoraj hkrati prišli slovenska in francoska jadrnica, obe sta imeli težave z jadrom, ki jima je padel v vodo, Krpani pa so se izognili dvoboju in so izbrali drugo smer izhoda na tretjo stranico kot tekmeci. Modri so sicer nekaj časa še vodili, vendar je bila kmalu nato znova na čelu Slovenija.

Krpani so se v nadaljevanju za prvo mesto še naprej borili s Francijo, med jadrnicama je bilo pogosto manj kot 10 metrov razlike, Portugalci so bili sredi tretje stranice na tretjem mestu že več kot 150 m zadaj. Na zadnji, tretji boji je imela Francija 14 sekund zaostanka, 26 Portugalska, Švedska pa je bila daleč zadaj. A so se Francozi tik pred ciljem povsem približali Slovencem.

Nedaleč pred ciljem sta se tako dvakrat zapletli slovenska in francoska jadrnica, protesta obeh posadk nista bila sprejeta. Francozi so v dramatičnem finalu pokrivali slovensko jadrnico in ji odvzemali veter, ob tem dobili močan pospešek vetra in s skoraj desetimi vozli hitrosti krenili proti ciljni črti. Slovenci so tik pred ciljem povsem skrenili s smeri in so se dotaknili ciljne boje. Morali so delati obrate, da so se znova utirili proti cilju.

Potem, ko so imeli Krpani že skoraj v rokah nastop v četrtfinalu, pa so v zadnjih metrih regate ne le izgubili zmago ali drugo mesto, ampak so celo nazadovali na zadnje. V času obračanja barke so jih namreč prehiteli najprej Portugalci, ki so imeli pred tem skoraj 200 metrov zaostanka, nato še Švedi. Cilj Francozov je bil, kot je povedal taktik Stephane Christidis, najprej da zmagajo, potem pa še, ko so zaslutili priložnost, da prihod v cilj pred Slovenci s svojimi manevri omogočijo še Portugalcem za svojo uvrstitev v četrtfinale, kar jim je tudi uspelo.

"Spet smo pokazali izjemno jadranje, da smo Slovenci dobri jadralci in se kosali z najboljšimi. Žal se je danes pokazalo, da tako kot smo mlada država, smo mlada ekipa na barki, ki se je, vsaj del nje, praktično zbrala pred petimi dnevi. Nimamo takšnih izkušenj, kot jih zagotovo imajo Francozi in to se je danes žal pokazalo. Borili smo se do konca. Ko so stvari enostavne, znamo res dobro odjadrati, ko pride do kompleksnih situacij, pa potrebujemo še treninga in skupnega dela," je po regati dejal Žbogar. "Žal mi je za ekipo, ki je dobro funkcionirala. Majhna napakica proti koncu nam je onemogočila nadaljevanje prvenstva, ampak mislim, da moramo biti vsi ponosni na jadralce. Vsi so dali vse od sebe, vse zadeve so dobro potekale in nimamo si kaj očitati, razen, da nam manjkajo izkušnje. Verjamem, da smo pustili dober vtis, vse preostale posadke so nam čestitale, da smo dobro jadrali, ampak žal se tukaj vsaka majhna napaka dobro plača."

Četrtfinale bo potekal od 27. novembra do 1. decembra, ko bodo ponovno opravili po štiri plove v posameznih skupinah. Nato bo v soboto, 2. decembra polfinale, 3. decembra pa še finale, oba zaključna dela tekmovanja pa bodo imele posadke le po eno regato.