Toni Vodišek na Kitajskem zaostal le za Singapurcem

Zmagovalec tokratne finalne regate svetovnega pokala je bil Vodiškov veliki tekmec, Singapurec Maximilian Maeder, na tretje mesto se je uvrstil kitajski jadralec Qibin Huang.

"Končal sem na drugem mestu. Ni slabo, pa tudi ni najboljše. A to nam pove, da se imamo še veliko za učiti. Do danes sem bil na prvem mestu. Gremo naprej, zdaj vemo, na čem moramo še delati," je sporočil Toni Vodišek.

Slovenca je na Kitajskem prehitel le Singapurec Maximilian Maeder. Foto: JZS

Tonijev taktik in trener Ryan Palky pa je povedal. "Za nami je teden, poln novih izkušenj in izboljšav. Tudi danes smo se naučili nekaj novega in naredili velik korak naprej. Še naprej se bomo borili in bili hvaležni za vse lekcije in izzive."