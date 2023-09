Marina Vodišek predčasno končala EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zgolj enem dnevu kvalifikacijskih plovov so bile na evropskem prvenstvu za formulo kite v Portsmouthu na vrsti finalne regate. Odjadrali so štiri, slovenska predstavnica Marina Vodišek, ki se je uvrstila v srebrno skupino, pa ni končala nobene od njih. Jadralka, ki je bila na EP brez spremstva, se je odločila svoj nastop predčasno končati.

V drugem obratu prve regate ji je kajt padel v vodo in ker ob njej ni bilo spremljevalnega čolna, je tam ostala. Kot je sporočil njen trener in oče Rajko Vodišek, ki se tokrat prvenstva ni mogel udeležiti, je "Marina dvakrat plavala in dolgo čakala v mrzli vodi, preden jo je nekdo pobral. Ker nisem tam, ji ne morem na vodi spremeniti kota krilc, kar bi bilo potrebno za uspešno nadaljevanje prvenstva".

"Volja je padla na minimum. Želim ji, da se pobere. Žal je sama na evropskem prvenstvu in če nimaš nikogar, ki bdi nad tabo, ni lahko. Poskušal sem se dogovoriti s katerim od ostalih trenerjev, a vsak trener s čolnom spremlja svojega jadralca in ker so v igri olimpijske vozovnice, nisem dobil nikogar, ki bi ji pomagal," je še pojasnil Rajko Vodišek.