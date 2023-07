Vodišek lepo okreva po padcu na predolimpijski regati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kajtarka Marina Vodišek je na predolimpijski testni regati v Marseillu, kjer se bodo čez dobro leto jadralci merili za olimpijske medalje, zasedla 16. mesto.

"Za višja mesta bo treba več trenirati in tega se Marina dobro zaveda. Gremo naprej z dvignjeno glavo, čez tri tedne imamo svetovno prvenstvo in prve kvalifikacije za OI. Vsekakor je bilo dobro, da smo prišli v Marseille, dobili smo veliko novih informacij, kar nam bo, upamo, prišlo prav drugo leto," je povedal njen trener in oče Rajko Vodišek.

Predolimpijske testne regate se je udeležil tudi evropski in svetovni prvak v formuli kite Toni Vodišek, ki pa je moral po padcu predčasno končati tekmovanje. "Kot nam je sporočil, lepo okreva, se počuti dobro in se veseli novih nastopov," so zapisali pri Jadralni zvezi Slovenije.