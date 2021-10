"Prvi dan je potekal med dežjem in soncem. Odvozile so le dekleta, Marina je začela z 20. mestom. Potem je začelo deževati, veter je ponehal in tekmovalke so plavale ter prišle s čolnom na obalo. V drugi regati je Marina dobro startala, pa se zapletla na drugi boji in obtičala tam. Ni ji uspelo nato priti na start tretjega plova," je sporočil Rajko Vodišek, oče in trener obeh slovenskih predstavnikov na SP.

Vodišek nastopa v konkurenci 99 tekmovalcev, 49 pa je tekmovalk iz skupno 34 držav. Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, 17. oktobra.

