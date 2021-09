Mladi up slovenskega jadranja: Lina Eržen je mladinska evropska podprvakinja

Slovenska jadralka Lina Eržen je na Bolu na Braču postala mladinska evropska podprvakinja v novem olimpijskem razredu iQFOiL v kategoriji do 19 let.

"Trenirati smo začeli kasneje kot vsi ostali, obrestovalo se je, da smo že prej hodili na tekme. Nisem pričakovala, da se bo tako lepo končalo, ne bi moglo biti boljše," je povedala Erženova na prizorišču prvenstva na Hrvaškem.

Že prvi dan je končala na tretjem mestu, nato se je iz dneva v dan borila na regatnih poljih in ohranjala odličen položaj v polovici prve deseterice. Predzadnji dan so bili vsi trije plovi, vključno z maratonom, pisani na kožo Erženovi. Znova ji je uspel preboj na tretje mesto, nato pa je v regati za medalje zadnji dan prvenstva odlično izkoristila pogoje, izbrala prave taktične odločitve ter na koncu osvojila srebrno medaljo

Med skupno 126 tekmovalci iz 18 držav so se v kategoriji do 19 let pomerili trije nadarjeni slovenski mladinci, poleg Line Eržen še Bine Banfi in Val Eržen pod vodstvom trenerja Stojana Vidakoviča. Komaj 14-letni Eržen je bil 34., Banfi pa je zaradi zdravstvenih razlogov moral predčasno končati prvenstvo, uradno ga je končal na 49. mestu.