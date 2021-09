Vodišek 7. na EP, skupno osmi

Na svoj šele petnajsti rojstni dan je prvo mesto presenetljivo osvojil Maeder iz Singapurja, prvak stare celine pa je na drugem mestu postal Francoz Axel Mazella.

Enaindvajsetletni Vodišek je v polfinalu A osvojil tretje mesto z 10 točkami, pred njim sta bila Francoz Maxime Nocher (4) in Florian Gruber (10). A je bil Vodišek, ki je nastop začel s tretjega izhodišča, dobro na poti, da si pribori prvo mesto in finale.

V prvi regati finala je bil najhitrejši, po zapletu na startu pa so mu dosodili prehiter začetek in največji možni pribitek. Po ogledu videoposnetka se je izkazalo, da je bil le pol sekunde prek startne črte. Vse je nato dotolkel v drugi polfinalni vožnji, ki jo je dobil z ogromno prednostjo.

Maeder je zmagal v polfinalu B in se v finalu pridružil Nocherju ter njegovima rojakoma Mazelli in Benoitu Gomezu, a je Francoze ugnal in se na rojstni dan veselil odmevne zmage.

Zaradi pomanjkanja vetra so na EP opravili le tri tekmovalne dni, poleg finalnega so nastopili še v soboto in sredo. Vodišek je bil po prvem dnevu na skupnem šestem mestu z 11 točkami, v prvi regati je bil v svoji skupini 12., nato pa še drugi, prvi, šesti in znova drugi. A je nato nazadoval na 12. mesto zaradi diskvalifikacije v četrti regati. Predzadnji dan EP je napredoval na sedmo mesto, regate je končal na 20., tretjem, šestem in drugem mestu.

Koprčan je v drugi polovici avgusta je prepričljivo zmagal na odprtem vseameriškem prvenstvu v kajtanju v Dominikanski republiki. Tam je med regato padel in si izpahnil ramo. Rentgenski pregled po prihodu v domovino je pokazal odlomljen košček kosti v rami, kljub temu pa je odpotoval na EP.

Na tekmovanju v Dominikanski republiki je bil drugi Brazilec Bruno Lobo, ki je na čelu najnovejše svetovne lestvice v tem razredu (193 točk), drugi je Kolumbijec Victor Bolanos Lopez (166), tretji pa Vodišek (100).