Pred jadralci vrhunec letošnje sezone

Med 8. in 20. avgustom se bo v nizozemskem Haagu odvil najpomembnejši dogodek letošnje jadralne sezone, svetovno prvenstvo olimpijskih razredov, na katerem si bodo jadralci prizadevali osvojiti prve olimpijske norme. Na prvenstvu bo sodelovalo tudi deset slovenskih jadralk in jadralcev, ki bodo nastopili v sedmih od desetih olimpijskih konkurenc.

Kot so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije, bosta v kajtanju nastopila Toni Vodišek (omejitev 90 tekmovalcev) in Marina Vodišek (omejitev 60 tekmovalk), v jadranju na deski Val Eržen (omejitev 100 tekmovalcev) in Lina Eržen (omejitev 100 tekmovalk), v olimpijskem enosedu Žan Luka Zelko in Luka Zabukovec (omejitev 140 tekmovalcev) ter Lin Pletikos in Alenka Valenčič (omejitev 120 tekmovalk), v olimpijskem dvosedu pa mešana posadka Martin Fras in Mija Škerlavaj (omejitev 70 posadk).

Svetovno prvenstvo je v organizaciji svetovne jadralne organizacije World Sailing na sporedu na vsaka štiri leta, vedno v sezoni pred olimpijskimi igrami. Za razliko od olimpijskih iger, kjer lahko v posameznem razredu nastopi samo po ena posadka iz določene države, se lahko SP udeleži več posadk. Zato je praviloma na teh SP konkurenca še številčnejša in močnejša.

"Na letošnje svetovno prvenstvo jadralnih razredov, kjer se bodo delile prve olimpijske vozovnice za Pariz 2024, pošiljamo naše najbolj uspešne posadke v novih olimpijskih disciplinah, kot so kajtanje in jadranje na deski, ter v tradicionalnih konkurencah, kot so olimpijski enosedi in dvosedi," je reprezentanco na SP pospremil predsednik slovenske zveze Samo Lozej.

"Pričakujemo vsaj eno slovensko uvrstitev že na prvi delitvi olimpijskih vozovnic, saj se v boj na valovih podaja evropski in svetovni prvak v razredu formula kite, jadralec leta Toni Vodišek. Slednji je Sloveniji leta 2018 prijadral že mladinsko olimpijsko medaljo v kajtanju. Naš cilj je v Parizu 2024 nastopiti vsaj v štirih konkurencah," je dodal Lozej.

"Naš cilj je v Parizu 2024 nastopiti vsaj v štirih konkurencah," pravi predsednik zveze Samo Lozej. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Prizorišče SP je odprto za treniranje od danes, uradno odprtje pa sledi v sredo, 9. avgusta. Prvi plovi, kjer bodo tekmovali Slovenci, pa se bodo začeli v petek, 11. avgusta.

"Upamo na najboljše pogoje za naslednje dni, imamo pa srečo, da smo prišli sem ravno po največjem neurju z zelo močnim vetrom, velikimi valovi in dežjem. Zdaj bomo dali vse od sebe, da spoznamo kraj in čim več treniramo na teh vodah," je sporočil Toni Vodišek.

"Za nami so več kot odlične priprave in tekmovanja na Pelješcu. Lina in Val kažeta visoko raven voženj in upamo, da to prenesemo naprej! Pred odhodom imamo še vedno velik primanjkljaj glede poškodovane opreme in upamo, da najdemo primerne kose, ki jih iščemo vsepovsod. Na pot se odpravljamo v torek," je dejal trener Line in Vala Eržena, Igor Eržen.

Glavni cilj Žana Luke Zelka je olimpijska norma. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Žan Luka Zelko, ki je na OI Tokio 2020 končal na 26. mestu, je dejal, da je v zadnjih treh mesecih glede startov in pozicioniranja naredil velik korak naprej. "Še vedno sem imel rahle težave s krmo, ampak mislim, da smo tudi to na zadnjih treningih v Belgiji izpilili, tako da mi tudi to ne bi smelo delati večjih težav. Počutim se dobro pripravljen," je med drugim dejal in dodal, da je glavni cilj olimpijska norma.

Klavdij Pletikos, oče in trener Lin Pletikos, je povedal, da na SP odhajajo z mešanimi občutki. "Po treningu v Haagu in pogovoru s tekmeci, ki so že dlje časa tam, so pogoji zelo spremenljivi in z ogromno toka. Kot kaže, če ne bo močnejšega vetra, bo zelo težko in odvisno tudi od sreče."

Foto: Jadralna zveza Slovenije

Mešana posadka pa pričakuje težko konkurenco: "Midva bova ena od redkih mladinskih posadk. Potrudila se bova narediti čim boljši rezultat. Vremenski pogoji so na Nizozemskem težki, saj pričakujemo velik val in močan tok, česar nisva vajena."

Jadralci iz držav, ki v Haagu ne bodo osvojili norme, bodo imeli še najmanj dve priložnosti do Pariza 2024.