Športni plezalci so danes končno dočakali to, kar so dolgo čakali: tekmo svetovnega pokala. V Brianconu se bodo pomerili na težavnostni preizkušnji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Gorazd Hren, selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Foto: Vid Ponikvar Kvalifikacije potekajo brez gledalcev oziroma vsakega tekmovalca lahko spremljata dve povabljeni osebi, poleg tega bo nekaj sprememb tudi na tekmi.

"Vsi tekmovalci bodo morali ves čas, razen med plezanjem, nositi zaščitne maske, v izolacijsko območje lahko vstopi samo en trener reprezentance, nekaj omejitev je tudi pri ogrevanju na steni, kjer ima vsak tekmovalec natanko določeno časovno okno, v katerem glede na štartno listo lahko pleza," je povedal Gorazd Hren, selektor slovenske reprezentance, ki se je na pot do skoraj 800 kilometrov oddaljenega Briancona odpravila z avtobusom.

"Običajno potujemo s kombiji, tokrat pa smo zaradi pandemije izbrali avtobus, kjer je precej več prostora," je povedal Hren.

Slovenske barve bodo v Brianconu zastopali Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar, Domen Škofic in Žiga Zajc ter Janja Garnbret, Tjaša Kalan, Vita Lukan, Lucija Tarkuš, Tjaša Slemenšek in Lana Skušek.



Mie Krampl, svetovne podprvakinje v težavnosti in potnice na olimpijske igre v Tokiu ter Lučke Rakovec, evropske prvakinje v tej disciplini, na tekmi ne bo. Kramplova se v tem delu sezone načrtno posveča zgolj balvanskemu in hitrostnemu plezanju, Rakovčeva pa se po krajši pavzi šele vrača v redni proces treninga.

Enajst tekmovalcev, šest deklet in pet fantov, so izbrali na podlagi rezultatov na izbornih treningih reprezentance v Innsbrucku in Šmartnem pri Litiji.

Polfinale in finale pred gledalci, kvalifikacije zgolj pred izbranci

Tisti, ki se bodo prebili na tekmo, bodo v polfinalu in finalu nastopali pred gledalci. V Franciji, kjer sicer zadnje dneve padajo novi rekordi v številu okuženih z novim koronavirusom, je za zdaj dovoljeno zbiranje do pet tisoč ljudi, kar je v teh časih zelo visoka številka.

Konkurenca bo zaradi potovalnih omejitev okrnjena, zato je tudi štartni seznam bistveno krajši. Na tekmovanju ne bo azijskih plezalcev, ki so v športnem plezanju v sami špici, bo pa v Brianconu prisotna skoraj vsa evropska smetana.

Med fanti bodo nastopili Avstrijec Jakob Schubert, Čeh Adam Ondra, Nemca Jan Hojer in Alexander Megos, zadnji je pred dnevi šele kot drugi na svetu (prvemu je to uspelo Ondri) preplezal smer težavnosti 9c, ter Španec Alberto Gines Lopez.

Med dekleti bodo navijači lahko v živo spremljali Avstrijko Jessico Pilz, svetovno prvakinjo v tej disciplini v letu 2018, Lauro Rogoro, mlado Italijanko, ki se lahko šele kot druga ženska na svetu pohvali s preplezano smerjo 9b, domačinki Julio Chanourdie in Fanny Gibert in pa seveda Janjo Garnbret, v zadnjem obdobju najboljšo in najbolj raznovrstno plezalko na svetu.

Kvalifikacijski krog v Brianconu pravkar poteka, polfinalne tekme pa bodo na sporedu danes ob 19.30. Jutri bo ob 19.30 na sporedu finale najboljših osmih deklet, moški pa bodo v steno vstopili ob 20.45. Ženski finale boste lahko spremljali na 2. programu Televizije Slovenije, polfinale in finale pa bo mogoče v živo spremljati tudi na spletnih straneh Mednarodne zveze za športno plezanje in na njihovem kanalu na YouTubu.

Glede na to, da je to šele prva tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v sezoni, so se pri Mednarodni zvezi za športno plezanje v soglasju z vsemi deležniki v plezanju odločili, da ne bo štela za nobeno točkovanje v letu 2020, niti za razvrstitev na svetovni jakostni lestvici, ob koncu sezone pa ne bodo podeljevali lovorik za dosežke v skupni razvrstitvi, saj bi bilo glede na vse omejitve, ki vladajo po svetu in tekmovalcem onemogočajo treninge in potovanja na tekme, to krivično.

"Je pa tekma vseeno precej pomembna," poudarja Hren, "res je, da kdo od olimpijcev manjka, bo pa vseeno dober test pripravljenosti v tem trenutku."

Janja Garnbret: Bolj tekma za evropski pokal kot za svetovnega

Tudi Garnbretova se tekme zelo veseli, nanjo je stoodstotno pripravljena in osredotočena, pa čeprav bo to bolj tekma za evropski pokal kot za svetovnega, je povedala za Val 202.

"A kljub temu je super, da bomo spet imeli tekmo, da začutimo tekmovalni ritem in vzdušje. Pogrešam že adrenalin, ki sem ga vajena na tekmah.

Na tekmo se posebej nisem pripravljala, je bolj kot ne prehod med treningi in dobrodošla primerjava. Z Romanom (Krajnikom – trenerjem Garnbretove, op. a.) se še vedno pripravljava na olimpijske igre, ki so moj glavni cilj. Sicer pa je na tej tekmi bolj kot rezultat zame pomembno to, kako se bom počutila v steni," je še povedala Garnbretova, ki svoje besede o tem, da je dosežek ne zanima, potrjuje tudi s tem, da si sploh ni pogledala štartnega seznama.

