Klančarjeva še v polfinalu na 50 m prosto

"Prvi cilj je s polfinalom spet izpolnjen. Popoldan bom imela še eno priložnost, da svoj izid izboljšam, saj si želim še malo dodati. Pozna pa se, da nisem v povsem najboljši formi in v drugem delu tekme malo izgubim," je po nastopu v kravlu ocenila 23-letna Neža Klančar, ki je konec decembra zbolela in v kratkem času se ji ni uspelo povsem optimalno pripraviti.

Prav ta malce slabša forma ji je v petek odnesla finale na 50 m delfin, ki bi bil z izidom okrog osebnega rekorda dosegljiv. V obeh disciplinah, na 50 m prosto in delfin, pa izstopa švedska svetovna rekorderka Sarah Sjoestroem. Ta je zjutraj 50 m kravl zmogla v 23,91 sekunde.

Tara Vovk je v prsnem slogu zasedla 22. mesto

Nastopila je tudi Tara Vovk in na 50 metrov prsno z 31,65 zasedla 22. mesto. "Končala sem svoje posamične nastope tukaj. S tekmo na 50 m prsno sem zelo zadovoljna, posebej po ponesrečenem nastopu na 100 metrski razdalji. To 22. mesto je tudi moja najvišja uvrstitev na SP v 50-metrskih bazenih. Vidim, kje imam rezerva in veselim se naslednjih pet mesecev treningov do evropskega prvenstva, kjer bo cilj finale," je po tekmi povedala Tara

Tudi za Vovkovo velja, da bi bil zanjo z osebnim rekordom dosegljiv polfinale, a ji je po decembrskem evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Romuniji, kjer je po vrsti popravljala osebne dosežke, zmanjkalo časa, da opravi še en obsežen cikel priprav za SP. Najhitrejša je bila z 29,89 Italijanka Benedetta Pilato, le nekaj stotink pa sta zaostali Kitajka Qianting Tang in litovska svetovna rekorderka Ruta Meilutyte.

V nedeljo bo v Dohi v predtekmovanju nastopila še slovenska ženska štafeta 4 x 100 metrov mešano z Nežo Klančar Klančar, Taro Vovk, Janjo Šegel in Hano Sekuti.

