Svetovni rekorder do drugega zlata v Dohi

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi so v popoldanskem delu petega tekmovalnega dne razdelili pet kompletov medalj. Kitajec Zhanle Pan, sveži svetovni rekorder, je slavil na 100 m prosto in po štafetni preizkušnji dobil še drugo zlato v Dohi. Drugo zlato pa je dobila tudi Američanka Claire Curzan, tokrat za zmago na 50 m hrbtno.

Za kitajskega plavalca je bila ta zlata medalja druga v Dohi, a prva posamična, potem ko je bil najboljši že na štafetni tekmi 4 x 100 metrov prosto in v njej s časom 46,80 postavil tudi nov svetovni rekord.

Pan danes ni bil tako hiter, a je s 47,53 v zaključku kljub temu premagal Italijana Alessandra Miressija (47,72), tretji je bil Madžar Nandor Nemeth. "Dobro sem se pripravil. To je šele začetek, še naprej bom trdo delal in se vidimo v Parizu," je po tekmi Kitajec napovedal še en veliki cilj v sezoni, olimpijske igre.

Američanka Claire Curzan je postala prvakinja na 50 m hrbtno, s časom 27,43 je premagala Avstralko Iono Anderson (27,45), tretja je bila Kanadčanka Ingrid Wilm. Tudi za Curzan je bilo to drugo zlato v Dohi, slavila je že na 100-metrski razdalji v tem slogu.

Claire Curzan se veseli naslova svetovne prvakinje na 50 metrov hrbtno. Foto: Guliverimage

Na 200 m delfin je bila najboljša Britanka Laura Stephens (2:07,35), devet stotink pa je za njo zaostala Danka Helena Rosendahl Bach. Bron si je priplavala Lana Pudar iz Bosne in Hercegovine in na ta način poskrbela za prvo plavalno medaljo za to državo na tem SP.

V moški konkurenci na 200 metrov mešano pa je zlato medaljo osvojil Kanadčan Finlay Knox (1:56,64), srebro je pripadlo Američanu Carsonu Fosterju, bron pa Italijanu Albertu Razzettiju.

Za konec današnjega sporeda so nastopile še plavalke v štafetni preizkušnji 4 x 200 metrov prosto. Slavile so Kitajke Ai Yanhan, Gong Zhenqi, Li Bingjie in Yang Peiqi s časom 7:47,26, na koncu so za 3,64 sekunde ugnale britansko štafeto, bron so si priplavale Avstralke.