Neža Klančar v polfinalu na 50 m delfin

Popoldan je finale vsekakor dosegljiv, saj je tekmovalke med četrtim in 11. mestom zjutraj ločilo vsega 25 stotink sekunde. Razred zase je bila v predtekmovanju le švedska svetovna rekorderka Sarah Sjoestrom z izidom 24,88.

"Izpolnila sem prvi cilj in se prebila v polfinale. Vem, da imam še nekaj rezerve. Potrudila se bom, da bom popoldan še to dodala in da me popoldanski čas popelje v finale," je po tekmi povedala 23-letna Ljubljančanka.

Janja Šegel, ki je v prejšnjih nastopih potrdila, da forma ni povsem 100-odstotna, je na 200 m hrbtno z 2:17,31 zasedla 22. mesto.

Ob plavalki se bosta še enkrat predstavili v soboto. Neža Klančar ima prijavljen nastop na 50 m prosto, pa tudi v štafeti 4 x 100 m mešano, kjer bosta ob Šegel nastopili še Tara Vovk in Hana Sekuti.

