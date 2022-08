Katja Fain z osebnim rekordom še drugič peta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Fain je opoldne s časom 4:10,67 v četrti kvalifikacijski skupini zaostala le za Nemko Isabel Marie Gose (4:06,10), ki je imela tudi najhitrejši čas kvalifikacij. Hitrejši od Slovenke sta bili v kvalifikacijah še Italijanka Simona Quadarella in Madžarka Bettina Fabian. Tako si je Fainova priborila svoj drugi finale na tem evropskem prvenstvu, za Slovenijo pa peti.

Isabel Marie Gose Foto: Reuters Po petem mestu na 200 metrov prosto je bila tako v sredo popoldne znova v igri za najvišja mesta. In znova osvojila končno peto mesto. V finalu je plavala 4:08,70. S tem je še enkrat izboljšala osebni rekord, za odličjem pa je zaostala za sedem desetink sekunde. Evropska prvakinja je postala Marie Gose, druga je bila Quadarella in tretja še ena odlična Madžarka Ajna Kesely.

Tekma je potrdila, da sta Gosejeva in Quadarella razred zase. Za bron pa so se spopadle Keselyjeva, Fabianova in Fainova. Jasno je bilo, da bo borba za kolajno izredno zanimiva, saj Keselyjeva sicer izstopa z osebnim rekordom, a trenutno ni v najboljši formi. Fabianova je potrdila talent z dobro drugo polovico tekme, pa tudi Fainova je v zadnjih sto metrih poskušala vse, a ostala brez tako želene uvrstitve na zmagovalni oder.

"Glavni cilj je bil, da izboljšam šesto mesto s prejšnjega evropskega prvenstva. To mi je uspelo dvakrat. Bi si pa želela malenkost boljšega dosežka, hitrejši rezultat. Plavala sem osebni rekord, ampak to ni rezultat, za katerega sem trenirala, zato so občutki mešani," je v prvi izjavi povedala Fainova.

Podelili še osem kompletov kolajn

Prireditelji so zadnji dan razdelili kar devet kompletov medalj. Začelo se je izjemno napeto z moško tekmo na 50 m prosto, kjer je Britanec Benjamin Proud za vsega dve stotinki sekunde ugnal Italijana Leonarda Deplana. Svetovni rekorder Italijan Thomas Ceccon je na 100 m hrbtno Grka Apostolosa Hristuja premagal zgolj za tri stotinke sekunde.

Madžar Hubert Kos, mladinski svetovni rekorder, se je veselil zmage na 200 m mešano in napovedal, da Madžarska po Laszlu Csehu na tej razdalji dobiva novega zvezdnika. Podobno velja za Nemca Lukasa Märtensa, ki je slavil na 400 m prosto in stopa po sledeh rojaka in svetovnega rekorderja Paula Biedermanna.

V ženski konkurenci je Litovka Ruta Meilutite presenetila prvo favoritinjo, italijansko svetovno rekorderko Benedetto Pilato, in jo ugnala za 12 stotink. Na 200 m delfin je konkurenco ugnala vsega 16-letna Lana Pudar iz BiH. V mešanih štafetah so se veselili Švedinje in Italijani, malo presenečenje pa je bilo tretje mesto Avstrijcev.

Boškan in Šenica Pavletič brez finala

Sašo Boškan Foto: Guliverimage Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič sta v isti disciplini zasedla 18. oziroma 32. mesto in se nista uvrstila v popoldanski finale. Boškan je bil z nastopom na 400 metrov prosto delno zadovoljen. "Na žalost nisem odplaval osebnega rekorda, ni se izšlo, bo pa naslednjič boljše. Sam potek tekme je bil v redu. Menim, da sem sicer naredil določene napake, ki jih moram s trenerjem Luko pokomentirati in analizirati, da bi ta nastop lahko v prihodnje izboljšal. Plaval sem trdo, zato ob koncu tudi večja utrujenost. Sem pa s celotnim prvenstvom zelo zadovoljen, saj sem odplaval to, kar sem načrtoval, državni rekord."