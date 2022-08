Na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu smo bili priča novemu uspehu slovenskih plezalcev. Janja Garnbret je po naslovu evropske prvakinje v balvanih in težavnosti postala še najboljša v kombinaciji. Njen uspeh v novi olimpijski disciplini je z izjemnim drugim mestom in naslovom evropske podprvakinje dopolnila Mia Krampl. V četrtek se bodo v kombinaciji merili še plezalci. Luka Potočar se v finale podaja z drugega mesta.

Evropsko prvenstvo v športnem plezanju je prvo večje tekmovanje, na katerem so predstavili novi format olimpijske discipline, ki združuje balvansko in težavnostno plezanje, medtem ko se hitrostno plezanje iz kombinacije umika in bo na naslednjih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 na sporedu kot ločena disciplina.

Janja Garnbret in MIa Krampl, najboljši kombinatorki v Evropi Foto: Reuters

V finalu je nastopilo osem najboljših iz kombinacije obeh posameznih disciplin. Janja Garnbret, nesporna prva favoritinja za prvi naslov evropske prvakinje v olimpijski kombinaciji, je suvereno krmarila skozi vse izzive in v petih dneh osvojila še tretji naslov evropske prvakinje.

Po zmagi na balvanih in težavnosti je zdaj postala še evropska prvakinja v olimpijski kombinaciji, prva v tej novi disciplini. Njen uspeh je z izjemnim drugim mestom dopolnila Mia Krampl, ki se ji je v nedeljo medalja v težavnosti za las izmuznila (četrto mesto).

To je že peta medalja za slovenske plezalce na tem prvenstvu. Srebro je v nedeljo v težavnosti osvojil Luka Potočar, ki ga jutri čaka še nastop v kombinaciji. V finale se podaja z drugega mesta, kar je odličen pokazatelj njegovih sposobnosti.

Garnbretova je očitno že pripravljena na olimpijski Pariz

Garnbretova, ki je z naslovom ali zdaj že bolje naslovi evropske prvakinje res dosegla vse, kar se v športnem plezanju doseči da, je bila po še eni zmagi navdušena.

"Obožujem München, vedno se rada vračam sem. Nov olimpijski format mi je bolj všeč kot prejšnji. Da, očitno sem res pripravljena na olimpijske igre v Parizu," je povedala v prvi izjavi po tekmi in priznala, da so za njo naporni dnevi.

Foto: Reuters

"Cel teden je bil izjemen, navijači pa najboljši. Mentalno je bilo danes težko, a zaradi navijačev je bilo mnogo lažje. Hvala še enkrat," se je za podporo na impozantnem prizorišču, Kraljevem trgu v središču Bavarske, zahvalila Garnbretova, ki bo zdaj končno lahko proslavila vse tri evropske naslove, saj je za plezalke prvenstvo končano.

PODROBNEJŠI POTEK FINALA V OLIMPIJSKI KOMBINACIJI:



Končni vrstni red:

1. Janja Garnbret (SLO) 199,9 točke

2. Mia Krampl (SLO) 180,9 točke

3. Jesica Pilz (AUT) 180,6 točke



Težavnostni del preizkušnje (2/2):



Balvanskemu delu tekmovanja je sledil težavnostni del, kjer so Mia Krampl, Janja Garnbret in Jesica Pilz edine osvojile vrh smeri, pri čemer se je Avstrijka prav zaradi odlične predstave v težavnosti prebila tudi na zmagovalni oder. Po balvanskem delu tekmovanja je zasedla četrto mesto. Višina smeri Število točk 1. Mia Krampl (SLO) vrh 100 1. Jessica Pilz (AUT) vrh 100 1. Janja Garnbret (SLO) vrh 100 4. Eliska Adamovska (ČEŠ) 44 90 5. Hannah Meul (NEM) 43 85 6. Camilla Moroni (ITA) 39+ 65,1 7. Jevgenija Kazbekova (UKR) 35+ 45,1 8. Chloe Caulier (BEL) 32 30 Nov sistem točkovanja Olimpijska kombinacija s seboj prinaša tudi nov sistem točkovanja, ki ga bomo videli tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Na balvanih sta po novem sistemu dve coni, pri čemer prva prinaša tri točke, druga šest, dosežen vrh pa 25 točk. Vsak padec pomeni odbitek v višini desetinke točke. Maksimalni izkupiček na balvanih (štirje balvani, za vsakega imajo tekmovalke na voljo štiri minute) prinaša sto točk, enako tudi dosežen vrh v smeri za težavnost. Balvanski del preizkušnje (1/2):



Janja Garnbret je v balvanskem "polčasu" edina od osmih finalistk na vseh balvanih osvojila vrh smeri. Prve tri balvanske probleme je razrešila v prvem poskusu, v zadnjem balvanu pa je morala v steno dvakrat. Skupaj je zbrala skoraj popoln izkupiček, 99,9 točke, kar je bilo največ od vseh finalistk. Odlično se je v prvi polovici tekmovanja izkazala tudi njena rojakinja Mia Krampl, ki je bila po prvem delu kombinacije z dvema vrhovoma v prvem poskusu, enim v dveh in cono, z izkupičkom 80,9 točke tretja. Mia Krampl je po balvanskem delu zasedala odlično 3. mesto. Foto: Reuters Enako število točk kot Gorenjka je zbrala tudi domačinka Hannah Meul, ki pa je bila pred Kramplovo uvrščena zaradi boljše uvrstitve v prejšnjih krogih. 1. balvan 2. balvan 3. balvan 4. balvan Skupno število točk 1. Garnbret (SLO) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v prvem poskusu (25 točk); edina! vrh v drugem poskusu (24,9 točke) 99,9 točke 2. Meul (NEM) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, do druge cone v prvem poskusu (6 točk) vrh v drugem poskusu (24,9 točke) 80,9 3. Krampl (SLO) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, do druge cone (6 točk) vrh v drugem poskusu (24,9 točke) 80,9 4. Pilz (AUT) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v drugem poskusu (24,9 točke) brez vrha, do druge cone v prvem poskusu (6 točk) vrh v četrtem poskusu (24,7 točke) 80,6 5. Kazbekova (UKR) vrh v prvem poskusu (25 točk) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, do druge cone (6 točk) vrh v četrtem poskusu (24,6 točke) 80,6 6. Caulier (BEL) vrh v drugem poskusu (24,9 točke) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, do druge cone v prvem poskusu (6 točk) brez vrha, zgolj do druge cone (3 točke) 58,9 7. Adamovska (ČEŠ) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, zgolj do cone v drugem poskusu (5,9 točke) brez vrha, do cone v tretjem poskusu (5,8 točke) brez vrha, do prve cone v tretjem poskusu (2,8 točke) 39,5 8. Moroni (ITA) vrh v prvem poskusu (25 točk) brez vrha, zgolj do druge cone (skupaj 25 točk) brez vrha, do druge v petem poskusu (5,5 točke) brez vrha, do druge cone v tretjem poskusu (2,8 točke) 39,3

Preberite še: