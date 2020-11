Kar sedem slovenskih zmag v Zagrebu, odlična Vozlova blizu rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zelo sem zadovoljna. Zanesljivo je to eden izmed mojih petih najboljših dosežkov na 100 m prsno, kar je za prvo tekmo v 25-metrskem bazenu zelo vzpodbudno. Lani sem bila podobno hitra v Kranju, nato pa na evropskem prvenstvu dosegla državni rekord. Bilo je težko, saj je v primerjavi s 50-metrskim bazenom treba zamenjati ritem in zavesljaj, zato je izid res zelo soliden. Najbolj pomembno je, da v teh časih tekme sploh imamo," je po tekmi povedala Vozlova.

Skupno sedem slovenskih zmag

Skupaj so slovenski plavalci kar sedemkrat stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Najlepši je bil pogled na oder za zmagovalce na 200 m prosto, kjer je Ravenčanka Janja Šegel z 1:59,34 prepričljivo dobila dvoboj z reprezentančno kolegico iz ljubljanske Olimpije Nežo Klančar in klubsko in reprezentančno kolegico Dašo Tušek.

Na 50 m hrbtno sta Klančarjeva in Šeglova zamenjali mesti, Korošica pa je bila najboljša še na 200 m hrbtno. Klančarjeva je dobila tekmo na 50 m prosto, kjer se je s 24,84 na vsega dve desetinki sekunde približala lastnemu državnemu rekordu. Daša Tušek je z 8:34,71 prepričljivo dobila tekmo na 800 m prosto.

Janja Šegel je prepričljivo dobila boj z Nežo Klančar in Dašo Tušek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Z 200 m prosto sem zelo zadovoljna. Na 200 m in 50 m hrbtno pa lahko pokažem več, a to je bila prva tekma v kratkem bazenu, pa tudi nastopi so bili zelo skupaj, zato sta tudi ta dva starta kar dobra," je za STA ocenila Šeglova.

Vrhuec zimske sezone na Nizozemskem

V moški konkurenci je plavalec Ljubljane Primož Pavletič Šenica dobil tekmo na 100 m hrbtno, Ravenčan Lovro Knez je bil tretji na 100 m mešano. Knez je bil blizu stopničkam tudi na 50 m prsno, kjer je osvojil četrto mesto, četrta je bila tudi plavalka Ljubljane Liza Fortuna na 200 m hrbtno.

Številni plavalci po vseh spremembah v tekmovalnih koledarjih zdaj za vrh zimske sezone označujejo odprto prvenstvo Nizozemske v Rotterdamu v začetku decembra. Tudi slovenski, a v prihodnjih dneh bo jasno, kdo na tekmo sploh sme, saj je število udeležencev močno omejeno na najboljše.

