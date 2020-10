Fainova še dvakrat na zmagovalnem odru

Fainova je bila s 25,79 v kravlu in 1:00,91 v delfinu tudi blizu svojima osebnima rekordoma v teh disciplinah. Z izkupičkom na Gorenjskem je bila seveda zadovoljna. "Tekma je bila zame dober trening. Plavala sem na zmage, po dve težki disciplini na dan, le danes sem se odločila za sprinte in bila presenečena nad doseženimi dobrimi časi. Za tekmo na 50 kravl pa sem nekako pričakovala, da bo favoritinja Neža Klančar, saj se na teh 50 metrov nekako težko zaženem," je po tekmi povedala mlada Mariborčanka.

Motivacije veliko

Tudi ona ima zaradi nejasnosti v koronski sezoni precej težav z načrtovanjem nadaljnjega dela. "Res je težko sestaviti sezono in tempirati formo. Načrtovali smo nastope, a polovica jih je že odpadla, zdaj pa vse kaže, da bo še druga polovica. Ne glede na vse moram nadaljevati in motivacije imam veliko."

Po odhodu z bazena v Kranju se Fainova v Maribor vrača tudi s strahom, kako daleč so se morda razširile okužbe na tekmi, ki so jo zaradi koronavirusa predčasno zapustili plavalci Fužinarja. "Seveda si želim, da vsi ostanemo zdravi. Na tribunah je prostora malo, a bili smo ločeni po klubih. Mislim, da so prireditelji in predstavniki Fužinarja dobro reagirali, ko so takoj zapustili tekmo. Žal mi je le za plavalce, ker tukaj niso mogli nastopiti. Tudi meni je manjkala konkurenca. Dvoboj z Janjo Šegel na 200 m prosto bi moral biti tu eden mojih glavnih nastopov, tako pa tudi sama nisem čutila tistega pravega tekmovalnega naboja in po tej plati mi je še bolj žal za situacijo, saj smo s tem izgubili vsi," je še povedala slovenska kandidatka za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Vozlova ostaja kraljica prsnega sloga

Kraljica prsnega sloga ostaja Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde si je v nedeljo priplavala še naslov na najdaljši razdalji. Olimpijina Neža Klančar je s 25,56 dosegla zelo dober izid na 50 m prosto, ob koncu dneva pa se je veselila še zmage z mešano štafeto Olimpije. Na 1500 m prosto je bila najhitrejša Lana Avramovič iz Ilirije.

Bau zmagal na najdaljši, Lovšin na najkrajši razdalji

V moški konkurenci je Mariborčan Martin Bau dokazal, da je še vedno najboljši v najdaljši bazenski disciplini na kilometer in pol v kravlu. Najkrajšo, 50-metrski sprint, je dobil Ribničan Robert Lovšin, ki je bil tudi najhitrejši Slovenec na 100 m delfin. V okrnjeni konkurenci na 200 m prsno je bil najboljši Ilirijan Nejc Kukec.

Tekmo mešanih štafet so dobili Triglavani, ki so po mladinskem državnem rekordu v dopoldanskem delu le minimalno spremenili postavo za članski finale. V prvi menjavi je plaval Sašo Boškan in na 100 m hrbtno dosegel tudi posamični državni mladinski rekord ter potrdil, da Slovenija po dolgem času vnovič dobiva talentiranega plavalca tudi v hrbtnem plavanju.

