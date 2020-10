Tjaša Vozel z rekordom odprla državno prvenstvo!

"Z današnjim rekordom sem seveda zelo zadovoljna, saj ga nisem pričakovala. Letos sem dosegala izide okrog 1:09, in realno sem ciljala na izid okrog 1:08,6. Po petih letih sem tako rekorda zelo vesela. Vsekakor mi to daje veliko pozitivne motivacije za naprej in nastope na 200 m prsno, saj bom s to hitrostjo lažje zdržala na prvih stotih metrih," je po nastopu za STA povedala 26-letna Vozlova, ki je obenem priznala, da zdaj že pogreša kakšno večje tekmovanje. V petek jo čaka nastop na 50 m prsno.

Fainova po pričakovanjih

Po pričakovanjih je dve zmagi dosegla Mariborčanka Katja Fain, ki je konkurenco prepričljivo ugnala na 400 m prosto in 200 m delfin, z izborom disciplin pa vnovič dokazala, da je tudi prvenstvo v Kranju izbrala za močan trening. Na 50 m hrbtno je izstopala zmaga Celjanke Anemari Košak, ki nastopa za ljubljansko Olimpijo, v dvoboju s Fužinarjevo olimpijko Janjo Šegel. Na 4 x 100 m prosto so se zmage veselile plavalke Olimpije na čelu z nadarjeno Nežo Klančar, ki je osvojila srebro v osrednji disciplini dneva na 100 m prsno.

Boškan blizu rekorda

V moški konkurenci so prvi dan prepričali plavalci kranjskega Triglava in Fužinarja. Triglavan Sašo Boškan se je le na tri desetinke približal slovenskemu rekordu Mariborčana Blaža Medveška na 50 m hrbtno, nato pa se je s soplavalci veselil še zmage v prestižni štafeti na 4 x 100 m prosto. Fužinarju sta zmagi priplavala Lovro Knez na 100 m prsno in Jaš Berložnik na 200 m delfin. Naslov na 400 m prosto je osvojil mladi plavalec ljubljanske Olimpije Jaka Pušnik.

Izidi: Moški: - 400 m prosto: 1. Jaka Pušnik (OL) 3:57,92, 2. Primož Šenica Pavletič (LL) 3:59,86, 3. Martin Bau (BM) 4:00,32; - 100 m prsno: 1. Lovro Knez (FR) 1:02,91, Dejan Šteharnik (FR) 1:03,13, 3. Nikola Obrovac (Hrv) 1:03,72; - 50 m hrbtno: 1. Sašo Boškan (TK) 26,77, 2. Chad Andoljšek (RR) 27,59; 3. Nace Vovk (TK) 27,91; - 200 m delfin: 1. Jaš Berložnik (FR) 2:02,43, 2. Jaka Pušnik (OL) 2:04,71, 3. Vid Lovšin (RR) 2:05,47; - 4 x 100 m prosto: 1. Triglav Kranj (Boškan, Vintar, Vovk, Schwietert) 3:28,84, 2. Branik Maribor 3:32,78, 3. Delfin Ljubljana 3:33,17; Ženske: - 400 m prosto: 1. Katja Fain (BM) 4:18,53, 2. Daša Tušek (FR) 4:20, 80, 3. Mojca Hancman (FR) 4:24,73; - 100 m prsno: 1. Tjaša Vozel (ZVK) 1:07,90, 2. Neža Klančar (OL) 1:11,08, 3. Sara Mihalič (OL) 1:12,80; - 50 m hrbtno: 1. Anemari Košak (OL) 30,20, 2. Janja Šegel (FR) 30,48, 3. Zoja Markač (FR) 30,77; - 200 m delfin: 1. Katja Fain (BM) 2:17,64, 2. Tia Primc (IL) 2:24,04, 3. Laura Črček (BM) 2:28,41; - 4 x 100 m prosto: 1. Olimpija Ljubljana (Klančar, Košak, Mihalič, Mišvelj) 3:54,41, 2. Fužinar Ravne 3:59,14, 3. Ljubljana 4:04,96;

