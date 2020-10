Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska plavalna zvezdnica Federica Pellegrini je okrevala po okužbi z novim koronavirusom. Dvaintridesetletna olimpijska prvakinja in šestkratna svetovna prvakinja je konec tedna na družbenem omrežju Instagram objavila svojo fotografijo in med drugim dodala pripis "NEGATIVAAAAA". Pred 14 dnevi je bila namreč pozitivna na testiranju na koronavirus.

Za nekdanjo tekmico Sare Isaković na 200 m prosto – na olimpijskih igrah v Pekingu 2008 sta osvojili zlato in srebro in bili obe hitrejši od svetovnega rekorda – to pomeni, da se vnovič lahko vrne v bazen.

Italijanka, ki je morala zaradi okužbe izpustiti nastopa v seriji ISL v Budimpešti, je še vedno svetovna rekorderka na 200 m prosto.

"Bilo je res težko. Komaj sem čakala, da se vrnem na tekmovanja, v normalno sezono, a sem bila spet ustavljena. Ne vem, ali naj se temu smejim ali naj jočem. Resnica je, da sem veliko prejokala. Iz vsega tega bom skušala izvleči najbolje," je še dejala Italijanka, ki se pripravlja na olimpijske igre v Tokiu.