V enem od koprskih hotelov, v katerem je pretekle dni prebivala Janja Garnbret in njena ekipa, so po spektakularni zmagi na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v Kopru, pripravili posebno presenečenje. Ob vrnitvi v hotel so jo uslužbenci hotela pričakali s penino in ognjemetom.

Slovenska plezalna zvezdnica Janja Garnbret je letos nastopila le na dveh prizoriščih – v Innsbrucku in Kopru – in na obeh ostala nepremagljiva. V Innsbrucku je slavila tako v težavnosti kot na balvanih, v domačem Kopru pa je dodala zmago v težavnosti. S tem je svoj plezalni življenjepis obogatila z 49. zmago v svetovnem pokalu. Kar 31 jih je osvojila v težavnostnem plezanju, s čimer je presegla dosedanji rekord, ki si ga je do sobote delila s Korejko Jain Kim.

Sezona pa se za Korošico še ni zaključila. Vrhunec jo čaka na svetovnem prvenstvu v Seulu, kjer bo med 21. in 28. septembrom tekmovala tako v balvanih kot težavnosti.

Ob športnih uspehih pa Janja Garnbret letos veliko energije namenja dobrodelnosti. Aktivno zbira sredstva za projekt Botrstvo v športu, s katerim podpira mlade športne talente iz depriviligiranega okolja. Pomagate lahko tudi vi – s SMS sporočilom JANJA5 ali JANJA10 na številko 1919.

