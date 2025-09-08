Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Janji Garnbret v Kopru pripravili posebno presenečenje #video

Janja Garnbret Koper 2025 | Janji Garnbret so v nedeljo zgodaj zjutraj po zmagoslavju na koprski tekmi v hotelu, kjer je prebivala, pripravili posebno presenečenje. | Foto Nebojša Tejić/STA

Janji Garnbret so v nedeljo zgodaj zjutraj po zmagoslavju na koprski tekmi v hotelu, kjer je prebivala, pripravili posebno presenečenje.

Foto: Nebojša Tejić/STA

V enem od koprskih hotelov, v katerem je pretekle dni prebivala Janja Garnbret in njena ekipa, so po spektakularni zmagi na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v Kopru, pripravili posebno presenečenje. Ob vrnitvi v hotel so jo uslužbenci hotela pričakali s penino in ognjemetom.

Slovenska plezalna zvezdnica Janja Garnbret je letos nastopila le na dveh prizoriščih – v Innsbrucku in Kopru – in na obeh ostala nepremagljiva. V Innsbrucku je slavila tako v težavnosti kot na balvanih, v domačem Kopru pa je dodala zmago v težavnosti. S tem je svoj plezalni življenjepis obogatila z 49. zmago v svetovnem pokalu. Kar 31 jih je osvojila v težavnostnem plezanju, s čimer je presegla dosedanji rekord, ki si ga je do sobote delila s Korejko Jain Kim.

Jain Kim
Sportal Ena najboljših v zgodovini: Nisem tako nadarjena kot Janja

Sezona pa se za Korošico še ni zaključila. Vrhunec jo čaka na svetovnem prvenstvu v Seulu, kjer bo med 21. in 28. septembrom tekmovala tako v balvanih kot težavnosti.

Ob športnih uspehih pa Janja Garnbret letos veliko energije namenja dobrodelnosti. Aktivno zbira sredstva za projekt Botrstvo v športu, s katerim podpira mlade športne talente iz depriviligiranega okolja. Pomagate lahko tudi vi – s SMS sporočilom JANJA5 ali JANJA10 na številko 1919.

