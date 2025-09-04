Janja Garnbret: Vsi se staramo in vsega lepega je enkrat konec, ampak zame še ne, še bom plezala

Janja Garnbret se bo jutri pred domačimi navijači v Kopru - upa, da se jih bo zbralo čim več - podala v lov za rekordno 49. zmago v svetovnem pokalu. Čeprav zagotavlja, da se na rekorde nikoli ni ozirala, saj bolj ko se ukvarjaš s številkami, slabše je, bo domača tekma vseeno zelo pomembna, saj gre za zadnji test pred svetovnim prvenstvom v Južni Koreji in bo dober pokazatelj forme. Dvakratna olimpijska prvakinja je pred tekmo v Kopru med drugim spregovorila o regeneraciji po dobrodelnem plezalnem maratonu, ki ga želi ponoviti, in zbrani vsoti za projekt Botrstvo v športu, razkrila pa je tudi, kako blizu je uresničitvi projekta v francoskem plezališču Ceuze in odgovorila na vprašanje, ali tako kot Tadej Pogačar tudi ona že odšteva dneve do športne upokojitve.

Tadej Pogačar in Janja Garnbret, oba najboljša na svetu v svojem športu, sta skoraj vrstnika. Pogačar bo 21. septembra praznoval 27. rojstni dan, Garnbret bo '27ko' slavila pol leta kasneje. Glede na to, da prvi kolesar sveta ne skriva, da že razmišlja o koncu kariere, smo to preverili tudi pri najboljši plezalki na svetu.

"Ne, o upokojitvi še ne razmišljam, še vedno sem motivirana tako za treninge kot tekme, vedno si najdem kak nov izziv. Res pa je, da večkrat pomislim na to, da sem bližje koncu kot pa začetku kariere. Včasih si mislim, ali smo res že tako daleč, da sem bližje koncu kot začetku, kar je misel, ki je zame nelagodna. Ampak tako je življenje, vsi se staramo in vsega lepega je enkrat konec, ampak zame še ne, še bom plezala," nam je zagotovila prva dama športnega plezanja, ki bo ta konec tedna spet tekmovala.

VIDEO: Janja Garnbret ne razmišlja o upokojitvi, se pa zaveda, da je konec kariere bližje kot začetek

Koper bo za Janjo šele drugo tekmovalno prizorišče v sezoni

Nastopila bo na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru, ki je šele drugo prizorišče, kjer jo bodo navijači letos videli v tekmovalni obliki. Po dogovoru s trenerjem Romanom Krajnikom se je v izogib izgorelosti nekoliko umaknila s tekmovanj.

Nastopila je le v Innsbrucku, ki je njeno najljubše prizorišče (zmagala je tako v balvanih kot težavnosti), ta petek (kvalifikacije in polfinale) in soboto (finale) bo nastopila v Kopru, konec meseca pa še na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, ki bo tekmovalni vrhunec in hkrati zaključek sezone.

"Glede na to, da sem letos manj tekmovala, se počutim spočita za svetovno prvenstvo (21. do 28.9.) in motivirana, kot je treba. Tam želim pokazati dobro formo in uresničiti vse svoje cilje." Foto: Ana Kovač

Spočita in motivirana pred vrhuncem sezone

"Glede na to, da sem letos manj tekmovala, se počutim spočita za svetovno prvenstvo in motivirana, kot je treba. Tam želim pokazati dobro formo in uresničiti vse svoje cilje," je povedala na druženju z novinarji pred tekmo v Kopru, kjer je v treh nastopih zmagala dvakrat (enkrat je osvojila drugo mesto).

Na vidiku nov rekord?

Če ji uspe zmago ponoviti, bi bila to rekordna 31. zmaga v težavnosti (zdaj si rekord 30 zmag deli z Južnokorejko Jain Kim, ki je prav tako na štartni listi) in 49. zmaga svetovnega pokala v karieri. Garnbret pravi, da se na rekorde nikoli ni ozirala, saj bolj ko se ukvarjaš s številkami, slabše je, da pa bo domača tekma pomembna predvsem zato, ker je to zadnja tekma pred svetovnim prvenstvom in bo dober pokazatelj forme.

"Sama se na rekorde ne oziram. Bolj ko se ukvarjaš s številkami, slabše je." Foto: Ana Kovač

"Domača tekma, prej v Kranju, zdaj v Kopru, mi je od nekdaj ogromno pomenila. Priznam, da mi včasih doma ni bilo najlažje tekmovati, ker se mi je zdelo, da vedno želim pokazati še več kot običajno, in je pritisk še malenkost večji kot na drugih prizoriščih. Seveda si želiš slaviti pred domačim občinstvom, mu nekaj vrniti, ker imaš ves čas v glavi misel, da so zato tudi prišli. Sama vse to poskušam vzeti kot motivacijo, moji rezultatski cilji so vedno jasni, in sicer da uživam in sem taka Janja, kot ste je vajeni. Da bom osredotočena, plezala samozavestno in dala vse od sebe," obljublja priljubljena plezalka, ki se je na domačo tekmo pripravljala na Verdu in Prevaljah.

Po 24-urnem plezalnem maratonu dva dni odmora za regeneracijo

Garnbret se na tekmo podaja 13 dni po zelo uspešno izpeljanem dobrodelnem 24-urnem plezalnem maratonu v Slovenski Bistrici, kjer je kot ambasadorka projekta Botrstvo v športu zbirala sredstva za mlade športne talente iz deprivilegiranega okolja.

"Fizično sem se presenetljivo dobro počutila, imela pa sem zelo zategnjene noge in stegna, kar se mi po treningu še nikoli ni zgodilo. Po maratonu sem si privoščila dva dneva odmora, da se je regenerirala koža na prstih, pa tudi sama sem ta čas bolj ali manj preživela v vodoravnem položaju, tako da sem se tudi sama 'resetirala'."

Za projekt Botrstvo v športu so na dobrodelnem maratonu zbrali dobrih 61 tisoč evrov. Foto: Reuters

Na dobrodelnem dogodku drugačen pritisk kot na tekmi

Priznala je, da je na dogodku čutila drugačne vrste pritisk. "Na tekmi svetovnega pokala ti ni treba smeri splezati do vrha, zmagaš lahko tudi brez tega, tukaj pa sem morala smeri splezati do vrha. Če mi to ne bi uspelo, bi bila to zame, za mojo ekipo in vse gledalce katastrofa. Zavedala sem se, da smeri lahko preplezam, nikoli pa ne veš, ali ti to tudi uspe. Lahko se marsikaj zgodi.

Na plezalnem maratonu je čutila pritisk posebne vrste. Foto: Reuters

Poleg tega nisem vedela, kaj pomeni preplezati 100 smeri, ali bom za zadnji dve smeri (to sta bili najtežji smeri) sploh še lahko funkcionirala. Vse je bila velika neznanka," je priznala Korošica, ki je skupaj z ljubitelji plezanja in sponzorjem Allianz zbrala več kot 61 tisoč evrov.

"Z izkupičkom sem zelo zadovoljna. Vedno sem si želela biti del dogodka, ki bi povezal plezanje in dobrodelnost in zgodilo se je ravno to. Bolj ko zdaj razmišljam za nazaj, bolj noro se mi zdi vse skupaj," je priznala Korošica, ki si želi, da bi ta dogodek postal tradicija.

"V plezanju nam manjkajo dogodki, ki niso tekmovalno usmerjeni, ampak gre za druženje ljudi, s katerimi si delimo ljubezen do plezanja. Če je zraven še dobrodelnost, je toliko bolje. Upam, da nam to uspe ponoviti, svoji ekipi sem to že povedala."

Foto: Ana Kovač

Bibliographie: Zdaj bolj kot kadarkoli prej verjamem, da mi bo uspelo

Janja Garnbret je v letošnji sezoni več časa namenila tudi skalnemu plezanju. Njen glavni cilj je preplezati 35-metrsko smer Bibliographie z oceno 9B+ v Ceuzu v Franciji. Smeri sicer še ni preplezala, je pa povedala, da bližje, kot je bila ob zadnjem obisku, ne bi mogla biti. Če ji to uspe, bi bila prva ženska s takim podvigom.

"Račun tako ostaja neporavnan, v skali je sto in ena stvar, ki lahko vpliva na to, ali boš smer preplezal ali ne, kar pomeni, da se bom morala vrniti v steno. Mogoče oktobra letos ali pa prihodnje leto. Zdaj bolj kot kadarkoli prej verjamem, da mi bo uspelo," napoveduje Garnbret, ki se zaveda, da za premagovanje najtežjih smeri v skali potrebuješ potrpežljivost posebne vrste.

Program tekme svetovnega pokala Koper 2025 v težavnostnem plezanju

Petek, 5. september

09:00-15:00 Kvalifikacije

09:00-12:00 Program za OŠ in mlade z Mini olimpijado

09:00-12:00 Plezanje na mobilni plezalni steni

17:00-19:30 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem

20:00 Polfinale

22:00-24:00 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem



Sobota, 6. september

17:30-19:30 Telekomov plezalni vrtec

19:30-20:00 Odprtje finala

20:00-22:00 Finale

22:00-24:00 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem

