STA

Torek,
2. 9. 2025,
14.50

Rosa Rekar Luka Potočar Mia Krampl Lučka Rakovec Janja Garnbret

Pred svetovnim pokalom v plezanju v Kopru

Slovenci, na čelu z Janjo Garnbret, na domači tekmi merijo visoko

Janja Garnbret bo zagotovo glavno slovensko orožje v Kopru. | Foto Ana Kovač

Janja Garnbret bo zagotovo glavno slovensko orožje v Kopru.

Foto: Ana Kovač

Slovenski športni plezalci se s smelimi cilji podajajo na domačo tekmo svetovnega pokala v težavnosti, ki bo četrtič v Kopru. V slovenski ekipi je tudi kraljica športnega plezanja Janja Garnbret. Slovenci z njo kot vedno merijo zelo visoko. Garnbret bo lovila 49. zmago v svetovnem pokalu.

Športne plezalce čaka tekmovalno zelo naporen finiš sezone. Po Kopru sledi svetovno prvenstvo v Seulu v Južni Koreji, ki bo letos le v posamičnih disciplinah, enako kot olimpijske igre leta 2028, na katerih se bodo tekmovalci prvič potegovali za tri komplete medalj v vseh treh posamičnih disciplinah ločeno - hitrosti, težavnosti in balvanih.

V Kopru se bodo v petek, ko bodo kvalifikacije in polfinale, ter v sobotnem finalu najboljših, merili v težavnostnem plezanju. V ospredju je dvakratna zmagovalka koprskih tekem Garnbret, rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu, ki bo napadala 31. zmago v težavnosti. Trideset zmag v težavnosti si trenutno deli z Južnokorejko Jain Kim, ki je na startnem seznamu tekme v Kopru.

Tehnični vodja tekmovanja Tomo Česen, ki je bil organizacijsko ob vseh tekmah v Kranju, preden se je svetovni pokal preselil v Koper, je dejal, da bo možno spremljati vse najboljše. Prijavljenih je 138 tekmovalcev, 66 žensk in 72 moških iz 35 držav, tudi afriške Ugande.

Gre za zadnjo tekmo svetovnega pokala v težavnosti pred pred SP. "Vrstni red še ni jasen, nosilce stopničk v skupnem seštevku sezone težavnosti bo dal Koper. Zanimivo bo. Potrudili se bomo in tekmo izpeljali tako, kot je treba, pričakujem pa, da bodo svoje dodali tudi gledalci," je navijače in ljubitelje plezanja v Koper povabil sloviti Česen.

Foto: Ana Kovač

Slovenci s 14 orožji

Pomočnik selektorja in trener slovenske ekipe Luka Fonda je predstavil ekipo, v kateri so priložnost dobili tudi mlajši, še neuveljavljeni tekmovalci. Slovenska ekipa bo štela 14 tekmovalcev, pet moških in devet žensk.

Ob prvi zvezdnici Janji Garnbret bodo nastopile še Lučka Rakovec, Mia Krampl, Rosa Rekar, Lana Gorič, Lana Skušek, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Zala Mlakar-Starič, moško vrsto pa bodo zastopali Luka Potočar, Milan Preskar, Samo Golob, Gorazd Jurekovič in Lovro Črep.

"Cilji so jasni, med nami sedijo najboljši na svetu, manj izkušeni pa se bodo skušali zriniti najvišje, kar se da. Za izkušene pa velja, da so že na prejšnjih tekmah dokazali, da lahko posežejo po vrhunskih rezultatih, seveda pričakujemo stopničke," je cilje razkril Fonda.

Slovenski plezalci so se v težavnosti letos osemkrat uvrstili v finale, le najboljša, dvakratna olimpijska prvakinja je bila na stopničkah. Šestindvajsetletnica se je zmagoslavno vrnila v Innsbrucku po devetih mesecih tekmovalnega premora, kjer je konkurenco premagala tako v težavnosti kot balvanih.

Garnbret: Motivirana sem za domačo tekmo

PZS novinarska Koper | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač "Za letos sem izbrala tri tekme, Innsbruck, Koper in SP. Koper nikoli ni bil pod vprašajem, vedno rada nastopam pred domačo publiko. Letos imam manj tekem. Olimpijska sezona je terjala svoj davek, prav mi je prišlo malo odmora od tekem. Motivirana sem za domačo tekmo in komaj čakam, da se začne," je na današnji novinarski konferenci v Črnem Kalu dejala Garnbret.

"Pričakujem noro vzdušje, kar so navijači v Kopru v zadnjih letih že dokazali, in je postalo standard," je Garnbret razkrila, da zelo rada tekmuje na domači tekmi. Pred Koprom je opravila prav poseben izziv, preplezala je 100 smeri v dobrodelnem plezalnem maratonu v Slovenski Bistrici. Ta je pustil posledice na koži in mišicah, a je že okrevala.

V svetovnem pokalu je trenutno od Slovencev najvišje 19-letna Rosa Rekar, ki je peta v seštevku težavnosti, letos je bila najbližje stopničkam s četrtim mestom v Innsbrucku: "Želim se uvrstiti v finale, ker sem že dokazala, da sem sposobna. Še pomembneje pa mi je, da pokažem nastop, na katerega bom res ponosna in da dam na steni vse od sebe."

Rosa Rekar Luka Potočar Mia Krampl Lučka Rakovec Janja Garnbret Janja Garnbret plezanje
