Reprezentanca za SP v Južni Koreji

Znana slovenska ekipa za SP v športnem plezanju v Južni Koreji

Janja Garnbret bo prvo ime slovenske reprezentance tudi na SP v Južni Koreji.

Janja Garnbret bo prvo ime slovenske reprezentance tudi na SP v Južni Koreji.

Foto: Ana Kovač

V vodstvu slovenske članske reprezentance v športnem plezanju so danes pred tekmo svetovnega pokala v težavnosti v Kopru razkrili seznam tekmovalcev, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu. To bo od 21. do 28. septembra v Seulu v Južni Koreji.

PZS novinarska Koper
Sportal "Motivirana sem za domačo tekmo in komaj čakam, da se začne"

Dober teden po tekmi v Kopru bo slovenska reprezentanca odpotovala na SP v športnem plezanju, kjer bodo slovenske barve zastopali Janja Garnbret, Rosa Rekar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Jennifer Buckley in Luka Potočar v težavnosti ter Garnbret, Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc v balvanih.

"Cilji za svetovno prvenstvo so jasni, postavljeni so visoko. Vsi vemo, da je Janja dobro pripravljena in na tako tekmo odhaja z najvišjimi cilji. Tudi drugi so dobro trenirali, mislim, da so dobro pripravljeni, in računamo na še kakšen dober rezultat. Ekipa bo nekoliko manjša, na tekmo gredo vsi najboljši, ki so v letošnji sezoni pokazali največ," je na današnji novinarski konferenci v Črnem Kalu povedal pomočnik selektorja in trener v slovenski članski reprezentanci Luka Fonda.

Najprej svetovni pokal v Kopru

"Zdaj smo v obdobju, ko prvič letos resneje pogledujem proti SP. Nanj bom odšla z manj tekmami kot ponavadi, a kljub temu verjamem, da sem zelo dobro pripravljena. A najprej je tu svetovni pokal v Kopru, potem bomo zares razmišljali o Južni Koreji in prvenstvu," pa je dejala najboljša slovenska športna plezalka Garnbret.

Garnbret, ki se bo v Azijo odpravila 14. septembra, ima v svoji zbirki kar deset kolajn s članskih svetovnih prvenstev, od tega osem zlatih, tri naslove svetovne prvakinje v balvanih, dva v težavnosti in tri v kombinaciji. Dvakrat je bila še srebrna v težavnosti.

"Tega ponavadi nismo vajeni, da bo SP zadnja tekma sezone, ampak letos sem pametno izbrala, kje bom tekmovala, tako kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu in lani v Parizu. Izbrala sem le moji najljubši tekmi svetovnega pokala, v Innsbrucku in Kopru, da dobim nekaj tekmovalnega občutka. Ker sem manj tekmovala, sem spočita za SP in motivirana, kot je treba. Utrujenost ne bi smela biti težava, čeprav bo SP zadnje tekmovanje v sezoni," je pred tekmovalno napornim septembrskim finišem optimistično razpoložena Garnbret.

Letos le v posamičnih disciplinah

Svetovno prvenstvo bo letos le v posamičnih disciplinah, enako kot olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, na katerih se bodo tekmovalci prvič potegovali za tri komplete medalj v vseh treh posamičnih disciplinah ločeno – hitrosti, težavnosti in balvanih.

Garnbret se bo čez tri leta v Kalifornijo podala kot dvakratna olimpijska zmagovalka, v Tokiu je bila zlata v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti, v Parizu pa je zmagala v kombinaciji balvanov in težavnosti.

"Seul ne prinaša vstopnic za olimpijske igre, še vedno pa gre za svetovno prvenstvo. Gre za tekmovanje, ki je na dve leti. Želim si pokazati dobro formo in to, da se mi uresničijo vsi cilji," je sklenila Garnbret, ki na SP meri na dve posamični kolajni v težavnosti in balvanih.

