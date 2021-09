Brolihovi srebro v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska judoistka Patricija Brolih je na grand prixu v Zagrebu osvojila srebrno odličje v kategoriji do 78 kg in s tem največji uspeh v karieri. V finalu je morala priznati premoč Nizozemki Karen Stevenson, ki je slavila s končnim prijemom v parterju in dosegal prvo zmago na tovrstnih tekmovanjih.