Novo odličje za Kajo Kajzer

Nizozemka je nato v finalu izgubila proti Francozinji Priscilli Gneto.

Za kolajno se je pri moških v kategoriji do 60 kilogramov boril tudi David Štarkel, a izgubil proti Francozu Jolanu Florimontu.

Petra Nareks je v kategoriji do 52 kilogramov izgubila že svojo prvo borbo.

V naslednjih dveh dneh bo nastopilo še kar nekaj Slovencev. V kategoriji do 63 kilogramov bosta Andreja Leški in Zarja Tavčar, Anka Pogačnik se bo borila v kategoriji do 70 kilogramov, Patricija Brolih pa bo nastopila v kategoriji do 78 kilogramov.

V moških kategorijah bodo v prestolnici Hrvaške na tatami stopili še Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov, v odprti moški kategoriji (+100 kg) bosta nastopila še Vito Dragič in Enej Marinič.

