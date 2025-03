Slovenska judoistka Kaja Kajzer je zmagovalka grand prixa v Linzu v svoji novi kategoriji do 63 kg. V finalu je po več kot šestih minutah podaljška ugnala Japonko So Morichika, lani bronasto na mladinskem svetovnem prvenstvu v Tadžikistanu. Kaja Schuster pa je osvojila svoje prvo odličje v svetovni seriji. V kategoriji do 70 kg je v boju za bron po slabe pol minute podaljška ugnala Giolo Vetterli.

Varovanka Luke Kuralta, lani srebrna na EP v kategoriji do 57 kg in udeleženka olimpijskih iger v Parizu, je imela vse prej kot lahko delo, saj se je v finalu borila že v svojem tretjem podaljšku danes.

Po izenačenih štirih minutah sta tekmovalki šli v podaljšek, kjer je bila metu nekajkrat bližje Japonka, svoje priložnosti je imela tudi Kaja Kajzer, a se je Slovenka zaključku vedno znova spretno izognila. Posebej nevaren je bil napad Japonke po pol minute podaljška, ko se je Kajzer med padcem rešila s pravo akrobacijo.

V nadaljevanju taktične borbe sta obe čakali na droben trenutek nepazljivosti tekmice, a ga tudi po več kot desetih minutah nista dočakali. Ob koncu je bila v taktični prednosti Japonka, saj je slovenska reprezentantka prejela neprijeten udarec v zapestje. A obe sta že pred tem prejeli tudi po dva opomina, na koncu pa se je Kajzer veselila tesne zmage po nedovoljeni potezi Japonke v obrambi.

Dopoldan sta najprej "padli" Hrvatica Nina Cvjetko in Madžarka Brigitta Varga, s čimer se je 25-letna Medvodčanka prebila v četrtfinale in borbe za končno razvrstitev.

Dvoboj s Turkinjo Ayten Yeksan je Kajzer dobila z metom, ki ga je podaljšala v končni prijem. A v polfinalu je na nasprotni strani stala druga nosilka in evropska prvakinja Čehinja Renata Zachova, ki je na prvenstvu stare celine lani v Zagrebu v polfinalu presenetila tudi poznejšo olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški.

Tekmovalki sta v izenačeni borbi šli v podaljšek, kjer je Ljubljančanki v drugi minuti manjkalo le nekaj centimetrov, da v parterju izvleče nogo in zmaga s končnim prijemom. Podaljšek se je vlekel skoraj sedem minut, Čehinji so vidno pohajale moči in s tretjo kaznijo si je slovenska olimpijka zagotovila prvo odličje v novi težnostni kategoriji.

Kaja Schuster do prve kolajne v svetovni seriji

Kaja Schuster pa je danes osvojila svoje prvo odličje v seriji IJF. V kategoriji do 70 kg je v boju za bron po slabe pol minute podaljška ugnala Giolo Vetterli.

Kaja Schuster je danes osvojila svoje prvo odličje v seriji IJF. Foto: EUOpen Ljubljana

Tekmovalka Bežigrada in varovanka trenerja Luke Kuralta Schuster je potrdila, da že v prvo člansko sezono vstopa z visokimi ambicijami in da kariere ne misli končati s kolajnami z mladinskih prvenstev in vlogo sparing-partnerke z olimpijskih iger v Parizu, kjer je bila v oporo tudi poznejši zmagovalki Andreji Leški. Prvo kolajno v svetovni seriji si je priborila danes.

V boju za bron je popolnoma obvladovala Švicarko, bila v petih, šestih metih povsem blizu točke, nato pa to potrdila v podaljšku. Tekmica se je reševala tudi z nedovoljenimi tehnikami in imela pred podaljškom dva opomina.

Odlično je šlo Ljubljančanki že dopoldan. Zmagama nad Ukrajinko Ano Olinik Korniko in Romunko Serafimo Moscalu je sledil četrtfinale s tretjepostavljeno Švedinjo Ido Eriksson. Ljubljančanka je imela v dvoboju z nosilko treh kolajn z grand slamov celo boljši gard in nadzorovala borbo, podaljšek pa je nato izgubila po spretno izvedenem protinapadu Švedinje.

Šola je bila hitra in uspešna, saj je na enak način nato v podaljšku dobila repasaž proti Nemki Tayli Grauer in si priborila boj za kolajno.

Preberite še: