Nika Tomc na 19. rojstni dan do uspeha kariere

Judoistka Nika Tomc je na veliki nagradi v Linzu v kategoriji do 57 kilogramov osvojila drugo mesto in prav na 19. rojstni dan dosegla največji uspeh v karieri. Mlado slovensko reprezentantko je v finalu ugnala prva nosilka Nemka Seija Ballhaus.

Nika Tomc je blestela že februarja na tekmi Ljubljana European Open 2025, kjer jo je šele v finalu ustavila švicarska olimpijka Binta Ndiaye. Zdaj je varovanka Marjana Fabjana na stopničke stopila tudi na naslednji ravni in še enkrat potrdila, da je na mestu želja po nastopu na evropskem prvenstvu prihodnji mesec v Podgorici.

Spet se je ustavila na zadnji stopnički, a zmagovalka je bila Nemka Seija Ballhaus, ki na mednarodni jakostni lestvici sodi v najboljšo deseterico, lani oktobra je dobila grand slam v Abu Dabiju, letos pa že bron na tekmi enakega ranga v Bakuju. V finalu se je videla predvsem večja fizična moč Ballhaus, ki je dvoboj v prvi minuti dobila z davljenjem.

Posebno zadoščenje za Tomc je bila zanesljivo tudi podelitev, kjer ji je kolajno izročila njena predhodnica v reprezentanci in klubu, nekdanja olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. Dijakinja tretjega letnika Ekonomske šole v Celju je pred tem najprej ugnala Avstrijko Larisso Sickinger. Nato je bila njena tekmica drugopostavljena nemška olimpijka Pauline Starke, bronasta na evropskih igrah v Minsku 2019, na zadnjih treh evropskih prvenstvih pa petouvrščena. Devetnajstletna Slovenka se ni ustrašila favorizirane tekmice in jo v zadnji minuti kar dvakrat vrgla za vazari ter predčasen konec borbe.

Izkušena 30-letna Španka Malin Wilson Claret je v četrtfinalu dokončno spoznala, da ima pred sabo nadarjeno tekmovalko in po februarskem polfinalu v Črnučah na Ljubljana European Opnu je slovenski reprezentantki morala čestitati še enkrat. Tako kot v četrtfinalu je tudi proti Nizozemki Shannon van de Meeberg v polfinalu za zmago zadostoval vazari.

Po prvi borbi sta se poslovila Jevgenija Gajić v kategoriji do 57 kg in Gabriel Zadravec v kategoriji do 66 kg.