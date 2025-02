Nika Tomc v Ljubljani do srebra

Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na tekmi Ljubljana European Open 2025 osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 57 kg in s tem najvišjo slovensko uvrstitev na tekmovanju. Mlado slovensko reprezentantko je šele v finalu ustavila švicarska olimpijka Binta Ndiaye.

Nika Tomc, dijakinja tretjega letnika Ekonomske šole v Celju, v finalu proti lanski finalistki grand slama v Dušanbeju in grand prixa v Linzu nikakor ni bila v podrejenem položaju. Tekmo pa so odločile izkušnje, saj je Švicarka enega od številnih poskusov napada celjske borke uspešno kontrirala, v parterju pa si je v nadaljevanju akcije spretno priborila končni prijem.

Pred tem je varovanka Marjana Fabjana po prostem prvem krogu ugnala bronasto z MEP 2022 Avstrijko Vereno Hiden, pa kasnejšo dobitnico brona Madžarko Kitti Kovacs ter se ji oddolžila za lanski poraz v polfinalu evropskega pokala v Podčetrtku. V polfinalu je padla še prva nosilka in na koncu druga dobitnica brona 30-letna Španka Malin Claret Wilson.

"Lahko bi bilo boljše"

"Lahko bi bilo boljše. Drugo mesto je eno tistih, ki ga je težko sprejeti, ker izgubiš zadnjo borbo. Ampak seveda sem zadovoljna," je po tekmi dejala varovanka Marjana Fabjana, ki jo je ob blazini kot trenerka spremljala še ena legenda slovenskega juda Petra Nareks. Pri tem slovenska mladinska reprezentantka ni skrivala, da si je želela ponoviti lanski dosežek iz Sarajeva, ko je na tekmi enakega ranga osvojila zlato.

"Drugo mesto je eno tistih, ki ga je težko sprejeti, ker izgubiš zadnjo borbo," je povedala celjska judoistka. Foto: Aleš Fevžer

"Napotke sem dobila od Marjana Fabjana, ki me vodi tudi na treningih. Večinoma sem jih v borbi upoštevala, česar nisem, pa se je takoj pokazalo s kaznijo ali celo točko za nasprotnico," je o taktiki in pripravi na tekmo še povedala borka, ki natančnega programa naslednjih tekem še ne pozna, sama pa si zelo želi na evropsko prvenstvo aprila v Podgorici.

Se bo lahko udeležila evropskega prvenstva?

"Tudi sam razmišljam o tem, da bi jo poslali na EP, če bo seveda v nadaljevanju potrdila dobro formo. Dejstvo pa je, da sami kot klub udeležbe ne moremo plačevati. Z judo zvezo namreč nimamo podpisane pogodbe. Nika ni zaposlena v vojski in policiji in ima šolske obveznosti, zato ne more izpolnjevati zahtev iz pogodbe," pa je o načrtih za naprej na zapleteno situacijo opozoril Fabjan in dodal, da program svojih tekmovalk že dve leti krije iz sredstev kluba.

"Večkrat je bilo tako in seveda bomo kot v preteklosti zmogli vse," je še dejal pionir preboja slovenskega juda v svetovni vrh, ki pa je pristavil, da je v finalu od svoje borke pričakoval zmago in potrdil, da je Tomc ena od tekmovalk, ki bi se ob trdem delu lahko prebila tudi med najboljše na svetu.

Blizu najboljšim je bil tudi slovenjgraški reprezentant Nace Herkovič, ki ga je v tretjem krogu ustavil kasnejši dobitnik srebra Ukrajinec Igor Curkin in mu preprečil pot v odločili del tekmovanja za kolajne.

Preberite še: