Mihael Žgank se vrača v Slovenijo

"Po osmih letih življenja v Turčiji se vračam v Slovenijo. Odločil sem se, da si vzamem eno leto premora od tekmovalnega juda in svoje znanje prenesem nazaj v domovino," je na družbenem omrežju zapisal judoist Mihael Žgank, ki je zadnja leta tekmoval za Turčijo.

Edini slovenski dobitnik kolajne na svetovnem prvenstvu v judu v moški konkurenci Mihael Žgank je pred meseci dejal, da si bo po olimpijskih igrah v Parizu vzel premor, a takrat še ni imel odgovora na vprašanje, ali bo po novem nastopal za Slovenijo ali Turčijo. Zdaj pa je na družbenem omrežju zapisal, da bo v času tekmovalnega premora znanje delil v klubu Slovenj Gradec.

"Po osmih letih življenja v Turčiji se vračam v Slovenijo. Odločil sem se, da si vzamem eno leto premora od tekmovalnega juda in svoje znanje prenesem nazaj v domovino. V tem času bom deloval kot trener v Judo klubu Slovenj Gradec, kjer bom mladim borcem pomagal rasti in se razvijati. Veselim se novega poglavja in izzivov, ki jih prinaša," je zapisal 31-letnik.

Žgank je po srebrni kolajni na SP 2017 v Budimpešti sprejel turško ponudbo in sedem let tekmoval za Turčijo.